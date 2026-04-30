El Centro de Tecnificación releva al Pitiu Rochel como sede de la Copa del Rey en Alicante

Alicante, 30 abr (EFE).- El Centro de Tecnificación será la sede de la fase final de la Copa del Rey de balonmano, que se disputará del 5 al 7 de junio, en sustitución del pabellón Pitiu Rochel, escenario de la anterior edición celebrada en la Alicante en 2019.

La instalación, con capacidad para unos 5.000 espectadores, concentrará todos los partidos del torneo. A diferencia del otro pabellón, situado a apenas 150 metros y considerado como una de las cunas del balonmano español, el Centro de Tecnificación tiene mayor aforo y está dotado de mejores infraestructuras técnicas, como sonido o marcadores, tras las últimas reformas.

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Alicante albergará por segunda vez en su historia esta fase final copera, que en esta ocasión también acogerá la Minicopa de España Cadete de forma paralela.

El sorteo de la competición se celebrará el próximo lunes a las 13 horas en el Real Casino de Alicante y determinará los emparejamientos de los ocho equipos participantes, entre los que figuran el Barça, vigente campeón, y el Eón Horneo Alicante como conjunto anfitrión.

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Junto a ellos competirán Recoletas Atlético Valladolid, REBI Cuenca, Viveros Herol Nava, Bathco Torrelavega, Bada Huesca e Irudek Bidasoa Irún.

La elección del Centro de Tecnificación como sede supone un cambio respecto a 2019, cuando el torneo se disputó en el Pitiu Rochel, y consolida a esta instalación como uno de los principales escenarios deportivos de la ciudad.

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El vicealcalde y concejal de Deportes de Alicante, Manuel Villar, destacó que la celebración del torneo supone "el reencuentro con la élite del balonmano español" y añadió que la ciudad "mantiene el esfuerzo por acoger grandes competiciones que generan proyección y actividad económica vinculada al turismo deportivo". EFE

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