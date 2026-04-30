El PP no entiende "la rabieta del PNV por el meme" de Esteban cuando "traga con cosas muchísimo más graves"

La presidenta de la gestora del PP de Vizcaya, Amaya Fernández, ha considerado que es "difícil de comprender la rabieta del PNV por el meme" de su presidente, Aitor Esteban, difundido por el PSE-EE cuando "después traga con cosas muchísimo más graves". En todo caso, ha opinado que las "diferencias" entre jeltzales y socialistas son "un teatro electoral" porque ambas formaciones "se necesitan para sobrevivir".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Fernández ha afirmado que considera "un poco excesivo" que se hable de "crisis" tras la polémica surgida tras la difusión por el PSE-EE de una foto del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, creada con inteligencia artificial, en la que este aparecía lanzándose a una piscina. A su entender, "estamos ante un distanciamiento táctico" que se explica "como un teatro electoral".

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"Estas diferencias entre PNV y PSE-EE aparecen por campaña electoral como el turrón por Navidad. Se necesitan. El PNV y el PSE-EE se necesitan para sobrevivir, para mantener los sillones de poder en la Diputación de Bizkaia, en el Gobierno Vasco y también en el Gobierno de España", ha afirmado.

Además, ha indicado que le resulta "difícil de comprender la rabieta del PNV por el meme hecho con inteligencia artificial" ya que, aunque este tipo de cosas no son su "estilo", ve "sorprendente" esta actitud cuando "después se traga con cosas muchísimo más graves como la falta de presupuestos generales del Estado o los casos de corrupción".

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A su entender, "lo que pasa es que el PNV es la muleta de Pedro Sánchez y del PSOE y, cuando te consideran una muleta, te tratan como tal".

REFORMA DEL ESTATUTO

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Por otro lado, ha lamentado que la reforma de la "principal norma de convivencia", el Estatuto de Gernika, no se está llevando a cabo "con transparencia", sino "en reuniones que discurren en los despachos entre el PNV y Bildu y con el concurso, en muchas de las ocasiones, del Partido Socialista".

La dirigente del PP vizcaíno ha subrayado que "este es un debate para que se produzca en la institución de referencia", el Parlamento Vasco, de manera que todos los ciudadanos "puedan conocer qué es lo que se está proponiendo".

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A su entender, no es así porque "están hablando del derecho de autodeterminación, del derecho a decidir y, seguramente, de una bilateralidad política al margen de la Constitución" y ha advertido de que, "en esos términos, es imposible encontrar al Partido Popular".

Según ha advertido, "cualquier iniciativa que se plantee al margen de la ley lo que va a producir es inseguridad jurídica, y como consecuencia de esa inseguridad jurídica, empobrecimiento". "Ya lo hemos vivido y son errores que no se deben repetir", ha apelado.

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Para Fernández, "pactar la principal norma de convivencia con un partido como Bildu es un profundo error", en el que "persiste el PNV y en el que hay concurso puntual del Partido Socialista".

El PP, ha asegurado, está dispuesto a "hablar" sobre una reforma del Estatuto para "tener mejores servicios" en Euskadi, aunque cree que "no es tampoco el momento de abrir el debate". En este sentido, ha insistido en que Euskadi no tiene "un problema de competencias", sino "de incompetencia".

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Así, ha indicado que el peso de la industria en el valor añadido bruto vasco se ha reducido, se vive "la mayor crisis" en materia de vivienda y en la educación "ni siquiera se somete a los alumnos a las pruebas internacionales por los malos resultados que se venían obteniendo".

En esta línea, ha planteado que, si se aborda una reforma del Estatuto, "tiene que hacerse en términos de mejores servicios y de transparencia y de ver cómo se pone fin al problema del clientelismo". "Cuando esto se está haciendo en despachos a puerta cerrada, es porque de esto no se está hablando", ha denunciado.

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OXÍGENO

En otro orden de cosas, cuestionada sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez agote la legislatura, ha considerado que el presidente del Gobierno está "en una mera estrategia de supervivencia personal, política y judicial". Según ha indicado, "representa un proyecto fracasado y ha jibarizado al Partido Socialista".

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En todo caso, tras advertir de que Sánchez es "imprevisible", ha subrayado "lo mejor que podría pasar a los vizcaínos, pensando en los intereses de las personas, pero también en la protección del tejido productivo, es que se convocasen elecciones y que se devolviese la palabra a los ciudadanos para elegir un gobierno que garantizar estabilidad y prosperidad".

Fernández ha señalado PNV y EH Bildu "insuflan oxígeno para esa supervivencia política y judicial de Pedro Sánchez", y se ha mostrado convencida de que "hay una base sociológica que tradicionalmente ha venido apoyando al PNV y que en este momento no entiende ese seguidismo ciego al proyecto de Pedro Sánchez".