Santander gana en España 1.286 millones hasta marzo, 12 % más, por mejora margen intereses

Madrid, 29 abr (EFE).- El Banco Santander ganó en España 1.286 millones de euros, un 12 % más que un año antes, gracias a la mejora del margen de intereses y el entorno de bajos tipos de interés, según informa este miércoles la entidad en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El beneficio total del Grupo a nivel global se elevó entre enero y marzo hasta 5.455 millones de euros, un 60 % más que en el mismo periodo del año anterior.

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En su nota, el banco indica que en España el margen de intereses, que es la diferencia entre los ingresos y los costes financieros, alcanzó 1.860 millones de euros, un 4,6 % más que un año antes, con lo que respecto al último trimestre de 2025 la mejora del beneficio fue del 24 %.

Además, destaca el contexto de bajos tipos de interés y la reducción de costes. En cuanto a las comisiones, se redujeron un 0,5 % hasta 764 millones de euros.

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Con todo ello, el margen bruto ascendió a 3.153 millones de euros, un 1,5 % más que un año antes, de acuerdo con los datos facilitados hoy.

Los créditos crecieron interanualmente, sobre todo por las hipotecas y los créditos personales, hasta 245.000 millones de euros, un 7 % más que en el mismo periodo de 2026.

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Los depósitos, por su parte, crecieron un 6 % hasta alcanzar 318.000 millones; en tanto que los fondos de inversión se situaron en 110.000 millones de euros, un 14 % por encima del primer trimestre de 2025.

En cuanto al ROTE, indicador que permite medir la rentabilidad, mejoró en 4,1 puntos básicos hasta el 26 %. EFE

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