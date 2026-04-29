Dos sindicalistas de UGT serán los nuevos concejales del PSC en Ripoll (Girona)

Girona, 29 abr (EFE).- Dos sindicalistas, vinculados a UGT y que ejercieron de representantes en los comités de sus respectivas empresas, serán los nuevos concejales del PSC en el Ayuntamiento de Ripoll (Girona), después de la marcha de los anteriores y de la renuncia a ocupar el cargo de toda la lista electoral socialista en el municipio.

La federación gerundense de esta formación política ha anunciado la decisión una vez concluido el pleno en el que se formalizaba que Enric Pérez y Anna Belén Avilés dejaban de formar parte del consistorio tras la situación provocada por haber facilitado la aprobación de presupuestos a la alcaldesa Silvia Orriols, la líder de Aliança Catalana.

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El PSC criticó aquella decisión, optó posteriormente por aceptar la renuncia al cargo de sus concejales y, ahora, ha anunciado la elección de Paco Morillo y Jorge Iglesias como sustitutos.

Aunque ninguno de los dos formaba parte de la lista electoral en Ripoll, ya que todos los integrantes han renunciado en solidaridad con Pérez y Avilés, los socialistas reivindican el lazo que Morillo e Iglesias mantienen con la localidad.

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A través de un comunicado, la federación del PSC de Girona reconoce que ambos asumen "un trabajo difícil" después de la disolución de la agrupación local del partido en Ripoll, pero expresa su confianza en el trabajo que realizarán en esos nuevos cargos.

Paco Morillo es vecino de la localidad, desarrolló toda su trayectoria laboral en la empresa Fibran Group de Sant Joan de les Abadesses y fue representante del sindicato UGT en el comité durante más de veinte años.

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Jorge Iglesias, originario de Montevideo (Uruguay), trabajó en la compañía Artigas Alimentària de Cornellà del Terri, en la que fue también representante sindical, y ejerció durante dieciocho años como secretario de organización de la Unió Territorial de UGT en Girona.

El PSC destaca que son dos personas "conocidas y queridas" en la comarca del Ripollès y que han trabajado siempre a favor "de la diversidad, la inclusión y en pro de valores humanos y progresistas".

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Aunque el pleno se celebró antes del anuncio de los nombres de Morillo e Iglesias, que deberán esperar por lo tanto al pleno del próximo mes para erigirse en concejales, tanto la alcaldesa como varios partidos de la oposición criticaron la previsible llegada al Ayuntamiento de personas ajenas a la lista electoral socialista.

Silvia Orriols consideró que se trataba de una imposición de la "cúpula" del PSC para imponer su relato contra la extrema derecha mientras la portavoz de ERC, Chantal Pérez, consideró la medida de apartar a los dos anteriores concejales de "injusta, autoritaria y desproporcionada". EFE

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