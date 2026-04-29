Espana agencias

Dos sindicalistas de UGT serán los nuevos concejales del PSC en Ripoll (Girona)

Guardar

Girona, 29 abr (EFE).- Dos sindicalistas, vinculados a UGT y que ejercieron de representantes en los comités de sus respectivas empresas, serán los nuevos concejales del PSC en el Ayuntamiento de Ripoll (Girona), después de la marcha de los anteriores y de la renuncia a ocupar el cargo de toda la lista electoral socialista en el municipio.

La federación gerundense de esta formación política ha anunciado la decisión una vez concluido el pleno en el que se formalizaba que Enric Pérez y Anna Belén Avilés dejaban de formar parte del consistorio tras la situación provocada por haber facilitado la aprobación de presupuestos a la alcaldesa Silvia Orriols, la líder de Aliança Catalana.

PUBLICIDAD

El PSC criticó aquella decisión, optó posteriormente por aceptar la renuncia al cargo de sus concejales y, ahora, ha anunciado la elección de Paco Morillo y Jorge Iglesias como sustitutos.

Aunque ninguno de los dos formaba parte de la lista electoral en Ripoll, ya que todos los integrantes han renunciado en solidaridad con Pérez y Avilés, los socialistas reivindican el lazo que Morillo e Iglesias mantienen con la localidad.

PUBLICIDAD

A través de un comunicado, la federación del PSC de Girona reconoce que ambos asumen "un trabajo difícil" después de la disolución de la agrupación local del partido en Ripoll, pero expresa su confianza en el trabajo que realizarán en esos nuevos cargos.

Paco Morillo es vecino de la localidad, desarrolló toda su trayectoria laboral en la empresa Fibran Group de Sant Joan de les Abadesses y fue representante del sindicato UGT en el comité durante más de veinte años.

Jorge Iglesias, originario de Montevideo (Uruguay), trabajó en la compañía Artigas Alimentària de Cornellà del Terri, en la que fue también representante sindical, y ejerció durante dieciocho años como secretario de organización de la Unió Territorial de UGT en Girona.

El PSC destaca que son dos personas "conocidas y queridas" en la comarca del Ripollès y que han trabajado siempre a favor "de la diversidad, la inclusión y en pro de valores humanos y progresistas".

Aunque el pleno se celebró antes del anuncio de los nombres de Morillo e Iglesias, que deberán esperar por lo tanto al pleno del próximo mes para erigirse en concejales, tanto la alcaldesa como varios partidos de la oposición criticaron la previsible llegada al Ayuntamiento de personas ajenas a la lista electoral socialista.

Silvia Orriols consideró que se trataba de una imposición de la "cúpula" del PSC para imponer su relato contra la extrema derecha mientras la portavoz de ERC, Chantal Pérez, consideró la medida de apartar a los dos anteriores concejales de "injusta, autoritaria y desproporcionada". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las mujeres afganas podrán representar a su país en competiciones FIFA

Infobae

'El diablo viste de Prada 2', lo nuevo de Bi Gan y conciertos de John y Yoko, en cines

Infobae

Los Sindicatos de Inquilinas anuncian movilizaciones, la primera el 24 de mayo en Madrid

Infobae

Santander gana en España 1.286 millones hasta marzo, 12 % más, por mejora margen intereses

Infobae

El ruido, la contaminación que no se ve pero deja huella en la salud de las personas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el ‘caso mascarillas’, en directo: declaraciones y última hora desde el Tribunal Supremo

Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el ‘caso mascarillas’, en directo: declaraciones y última hora desde el Tribunal Supremo

La Policía Nacional realiza su mayor compra de colchonetas ignífugas para sus calabozos: hay que destruir muchas por parásitos y su precio ha subido un 29%

Claves para entender cómo se votará en Más Madrid: “Hubo 477 enmiendas y Emilio Delgado no presentó ninguna, ahora no quiere someterse a la militancia y a la mayoría”

Un ayuntamiento del PP de 100.000 habitantes contrata desde años un servicio médico para sus urgencias nocturnas porque “así se ha hecho siempre” y para no pedírselo a Ayuso

Koldo, Ábalos y Aldama se enfrentan a su examen final ante el Tribunal Supremo con unas estrategias de defensa divididas

ECONOMÍA

Iberdrola y Naturgy mejoran resultados en un primer trimestre marcado por la guerra en Oriente Medio

Iberdrola y Naturgy mejoran resultados en un primer trimestre marcado por la guerra en Oriente Medio

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

Banco Santander gana un 60% más en el primer trimestre gracias a la venta de su filial en Polonia

Xavi Abat, abogado: “Si estás de baja por depresión y vas al cine, no te pueden despedir”

El recorte a las renovables de Rajoy persigue a España en los juzgados internacionales: 2.000 millones en deudas y embargos en el extranjero

DEPORTES

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

La elegancia de Sinner y el huracán Jódar se miden por el pase a semifinales del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open