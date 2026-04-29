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114-95. Wembanyama lleva a los Spurs a una semifinal del Oeste nueve años después

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Washington, 29 abr (EFE).- Los San Antonio Spurs se clasificaron este martes para las semifinales del Oeste de la NBA al cerrar por 4-1 su serie contra los Portland Trail Blazers, a los que derrotaron por 114-95 en el quinto partido.

Los Spurs no superaban una ronda de 'playoff' desde 2017, todavía con Manu Ginóbili y Tony Parker en el equipo, además de Pau Gasol.

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Ahora esperan rival en las semifinales entre los Denver Nuggets y los Minnesota Timberwolves, una serie que dominan por 3-2 los hombres de Chris Finch, que, sin embargo, ha perdido a Anthony Edwards y Donte DiVincenzo.

Victor Wembanyama firmó un doble-doble de 17 puntos y 14 rebotes, además de seis tapones, para unos Spurs que dominaron el quinto partido de principio a fin y llegaron a tener una ventaja de 28 puntos poco antes del descanso.

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"Sabíamos que para ellos era un partido a vida o muerte, así que quisimos golpear primero e intentar que bajasen los brazos", reconoció a ESPN Stephon Castle, que terminó con 15 puntos.

Los Spurs, sin embargo, se dejaron ir en la segunda mitad y los Blazers, empeñados en aplazar sus vacaciones, recortaron la desventaja a nueve puntos en el último cuarto.

Pero entre Wembanyama y De'Aaron Fox, hoy con 21 puntos y 9 asistencias, abortaron el intento de remontada visitante.

Los Spurs son solo el segundo equipo que supera la primera ronda de los 'playoff' después de los Oklahoma City Thunder. También fueron el segundo mejor equipo de la temporada regular, justo por detrás de los Thunder.

Además de Wembanyama, Fox y Castle, Julian Champagnie contribuyó con 19 puntos (5 de 7 en triples) y Dylan Harper con 17.

Para los Blazers, Deni Avdija firmó 22 puntos y Jerami Grant 12.

Los Spurs tienen balance negativo esta temporada tanto ante los Nuggets (1-3) como frente a los Timberwolves (1-2), pese a haber terminado por delante en la clasificación y a contar con el factor cancha a favor en la serie.

"No nos preocupa eso. Nos hemos enfrentado a esos equipos varias veces durante la temporada regular y sabemos lo que les gusta hacer contra nosotros. Tenemos plena confianza los unos en los otros, así que iremos partido a partido", dijo Castle. EFE

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