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Los Sindicatos de Inquilinas anuncian movilizaciones, la primera el 24 de mayo en Madrid

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Madrid, 29 abr (EFE).- La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha previsto una primavera de movilizaciones por el derecho a la vivienda tras decaer ayer el real decreto ley que establecía la prórroga de los alquileres y han anunciado la primera de ellas en Atocha (Madrid) para el 24 de mayo a las 12:00 horas.

"Para conquistar un derecho hay que hacerlo valer y el primer paso es contestar con contundencia", apuntan en un comunicado.

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Además, para todas aquellas personas que no se hayan podido acoger a la prórroga por falta de tiempo o porque no les amparaba, los sindicatos mantienen una campaña de "desobediencia civil y acción sindical".

Los sindicatos denuncian en un comunicado la gravedad de la situación y la inacción de las instituciones y lamentan que mientras los salarios han subido una media de un 20 % en los últimos 5 años, los precios del alquiler en las capitales de provincia del estado han subido un 60 %.

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"PP, Vox, Junts per Catalunya con su voto en contra y la abstención del PNV demuestran que son el brazo político del rentismo", subrayan.

Los sindicatos reconocen que aunque el decreto era una medida de mínimos que no soluciona la crisis de vivienda, sino que la posterga, sí podía contribuir a evitar la expulsión de hasta un millón de familias inquilinas hasta finales del año 2027 a causa del aumento del precio del alquiler.

En opinión de los sindicatos, las empresas "rentistas" e inmobiliarias van a coordinarse para lanzar un mensaje de confusión contra las prórrogas pedidas durante la vigencia del Real Decreto.

Asimismo, señalan que durante este mes han enviado más de 16.000 modelos de prórrogas de alquiler y han recopilado las contestaciones de los caseros, de forma que han preparado 4 documentos de respuesta contra las "excusas" más habituales para rechazar la prórroga. EFE

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