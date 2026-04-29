Lexroom se alía con Fuentes Lojo Abogados para impulsar el desarrollo de la IA en el derecho civil

La 'legaltech' Lexroom ha firmado una alianza con el despacho de abogados Fuentes Lojo Abogados con el fin de impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en el derecho civil e inmobiliario en España.

Esta alianza permitirá a Lexroom ofrecer "un servicio claramente diferencial", más ágil en la ejecución y más consistente en la calidad de la información, según informó la compañía en un comunicado.

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"La contribución activa del bufete en la validación y aportación de fuentes jurídicas fiables en la plataforma de Lexroom permitirá que la inteligencia artificial no solo sea eficiente, sino también rigurosa y alineada con la práctica real del derecho", especificó.

Desde que Fuentes Lojo Abogados incorporó Lexroom a su trabajo diario, el bufete estima un ahorro "evidente" de la carga semanal dedicada a la búsqueda de jurisprudencia, revisión normativa y análisis documental.

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"Al incorporar la inteligencia artificial en su trabajo diario, los bufetes logran disminuir errores en tareas repetitivas y una mayor homogeneidad en la calidad del trabajo. A corto plazo esto repercute directamente en la percepción del cliente, que recibe un servicio más rápido, consistente y fiable", explicó el responsable en España de Lexroom, Miguel Melgarejo.