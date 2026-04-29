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Los allanamientos y usurpaciones de vivienda caen un 9,4 % en 2025

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Madrid, 29 abr (EFE).- Los delitos por allanamientos y usurpación de vivienda en España ha descendido un 9,4 % en 2025, con 14.875 casos registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cataluña sigue siendo la comunidad en la que más casos se han registrado (5.913 en este pasado año), aunque también han caído un 15,6 %.

Así lo recoge el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior al que ha accedido EFE, que indica que las ocupaciones ilegales de vivienda han pasado de 16.426 en 2024 a 14.875 el año pasado.

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Los datos no diferencian entre allanamientos de morada (cuando se okupa una vivienda habitual, ya sea primera o segunda residencia) o usurpaciones (okupaciones de inmuebles propiedad de bancos o viviendas vacías).

Asimismo, el Ministerio del Interior recuerda que los casos más graves de allanamiento de morada son los menos en España y que los de usurpación son mayormente sobre viviendas vacías.

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De esta forma, Cataluña, una de las cuatro comunidades más pobladas de España junto a Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana, acaparara cerca del 40 % de las denuncias registradas en todo el territorio.

Tras esta región, figuran Andalucía con 1.909 denuncias -aunque allí las cifras bajaron un 13,5 % de un año para otro-, la Comunidad Valenciana con 1.805 -con un aumento del 2,1 % con respecto a 2024- y la Comunidad de Madrid con 1.269, región donde descendieron un 12,5 %.

Además, de Cataluña, Andalucía y Madrid, los delitos por allanamientos y usurpación han descendido en Baleares (un 15,7 % menos al pasar de 514 a 433); Canarias (un 10,1 % al pasar de 663 a 596); Castilla - La Mancha ( un 6,7 % menos); Murcia (un 11,2 % menos); y La Rioja (un 17 % menos).

Por contra, estos delitos han aumentado -además de en la Comunidad Valenciana- en Aragón (un 9,2 % más); Asturias (un 28 %); Cantabria (un 11,3 %); Castilla y León (un 5,8 %); Extremadura (un 29,6 %); Galicia (un 12,6 %); Navarra (un 14,2 %); País Vasco (un 3 %); Ceuta (un 26,3 %) y Melilla (un 26,6 %).

Desde 2014, las denuncias por delitos por allanamiento y usurpaciones de inmuebles que registran las distintas policías y Guardia Civil han pasado de 10.084 a las 14.875 de 2025 -últimos datos publicados-, es decir un 32 % más. EFE

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