El ruido, el "agresor invisible" de la salud al que no damos importancia

València, 29 abr (EFE).- El ruido es el "agresor invisible" de la salud y no damos importancia a la repercusión que puede tener en ella, especialmente en los colectivos más vulnerables como niños, a los que puede retrasar su aprendizaje de la lectura, personas mayores o quienes tienen una patología que puede afectar al sistema nervioso y locomotor.

Así lo manifiesta en una entrevista con EFE el catedrático de Física y experto en acústica de la Universitat Politècnica de València (UPV) Jesús Alba con motivo del Día Internacional de la Concienciación del ruido, que se celebra cada 29 de abril.

PUBLICIDAD

"El ruido es uno de los contaminantes registrados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo que pasa es que no hay cultura de tener en cuenta que afecta realmente a la salud de las personas, y sobre todo las vulnerables: niños, personas mayores y personas con algún tipo de patología que les pueda afectar al sistema nervioso, al sistema locomotor", resalta Alba.

A su juicio, "no existe cultura de la necesidad de protegerse frente al ruido", por lo que se convierte en el "agresor invisible de la salud".

PUBLICIDAD

Este experto resalta las diferencias en la percepción de ruido en entornos urbanos y rurales, especialmente en los centros educativos en uno u otro lugar, y lo hace también en un artículo publicado en la plataforma La Conversa, dedicada a la publicación de artículos científicos.

"En los centros educativos situados cerca de grandes carreteras, donde hay mucho movimiento de ruido, movimiento de trenes o de aviones, los niveles que registran los mapas de ruido europeos dan valores de ruido muy grandes", advierte.

PUBLICIDAD

Eso, según Alba, "coincide con los estudios sobre el tiempo que tardan en leer los niños, incluso los efectos sobre su comportamiento, por tener el cuerpo siempre en un estado de alerta".

"El cuerpo, aunque no nos demos cuenta, nota que hay un agresor. Te puedes acostumbrar a un ruido fuerte pero tu cuerpo nota la agresión de esa energía acústica y a los niños les cuesta concentrarse con niveles altos de ruido, con lo que el aprendizaje de la lectura les cuesta mucho más y les llega a producir problemas de comportamiento", apunta.

PUBLICIDAD

Desde los años 80, la OMS tiene una escala que marca los decibelios que una persona debería soportar en función del momento y el sitio donde esté y, según subraya Alba, "si vas a dormir no deberías pasar de los 30 decibelios".

Concreta que "con 55 dB (lo que registran mapas europeos desde 2003) ya se producen molestias y a partir de 65 costaría entenderse con otra persona", y alerta de que a partir de ese nivel "se pueden producir problemas de salud a largo, medio o corto plazo" conforme van subiendo los decibelios.

PUBLICIDAD

"De hecho, 80 dB ya es un valor peligroso", advierte para indicar también que en un puesto de trabajo con ese nivel se tienen que tomar medidas y con 85 dB deben usarse protectores auditivos.

Sin embargo, hay carreteras con centros educativos cerca que generan ese nivel de ruido que, "en contextos como el trabajo, obligaría a llevar un protector".

PUBLICIDAD

El experto en acústica defiende que lo "lógico" habría sido situar los colegios en zonas más protegidas, pero como no ha sido así hay que llevar a cabo medidas que ya adoptan algunas ciudades, como reducir la velocidad del tráfico de 50 a 30 km/h, sobre todo cerca de los centros escolares.

También apunta a las barreras acústicas o de vegetación, "agradables a la vista y que también puede producir un efecto de reducción del impacto de ese ruido en los asfaltos".

PUBLICIDAD

Por "sentido común" no deberían pasar coches por delante de los colegios o desviarse la circulación, según el experto, para quien habría que mejorar los aislamientos acústicos de los colegios y de los patios escolares para "garantizar su confort acústico".

A su juicio, las AMPA deben estar concienciadas de este problema para ponerlo sobre la mesa y buscar soluciones. "La sociedad actual no está concienciada en ese concepto, pese a que es un problema porque nos afecta a la salud y sobre todo, a la de nuestras hijas e hijos, mucho más vulnerables", advierte. EFE

PUBLICIDAD

(Foto)