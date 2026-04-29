Prisión para un conductor que atropelló mortalmente a una mujer en Carlet (Valencia) y se dio a la fuga

La Guardia Civil ha detenido por homicidio por imprudencia grave con vehículo a motor a un conductor que, tras atropellar fatalmente a una mujer en la localidad valenciana de Carlet, abandonó el lugar de los hechos. El juez decretó su ingreso en prisión, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los hechos se remontan a la madrugada del 6 de abril, cuando se produjo un atropello mortal en un cruce del barrio de Villarrubia de Carlet. Tras el impacto, el conductor responsable abandonó el lugar de los hechos, dejando a la víctima fallecida en la vía pública.

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En la inspección técnico-ocular realizada en el sitio del suceso, los agentes hallaron diversos restos del automóvil involucrado, específicamente un paso de rueda y un faro trasero izquierdo. Estos indicios permitieron determinar de forma preliminar la marca y el modelo del vehículo fugado.

El posterior análisis de las cámaras de vídeo vigilancia de la zona confirmó la presencia de un coche de las mismas características que abandonaba la localidad pocos minutos después del incidente. En las grabaciones, se observó con claridad que al vehículo le faltaba el faro trasero izquierdo, pieza que coincidía plenamente con la recuperada en la escena.

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Tras realizar las gestiones pertinentes para localizar al titular en sus domicilios conocidos, los agentes hallaron al sospechoso en la pedanía de Montortal.

El autor de los hechos admitió haber sufrido un siniestro vial tras haber ingerido una gran cantidad de alcohol, aunque trató de situar el accidente en una zona de caminos rurales. No obstante, mediante una batida por los alrededores, los agentes localizaron el turismo encallado en una acequia profunda del término municipal de Benimodo.

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La inspección del coche permitió constatar que los daños estructurales y la ausencia de piezas eran totalmente compatibles con los restos hallados en el lugar del atropello.

La investigación final concluyó que el detenido había pasado la jornada conviviendo con los propios familiares de la fallecida. En el momento en que la mujer salió de la vivienda para depositar la basura en un contenedor cercano, el conductor inició la marcha de su vehículo de forma brusca hacia atrás, arrollándola fatalmente. Acto seguido huyó hasta que sufrió el segundo accidente en la acequia y regresó a pie a su domicilio.

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Por todo lo expuesto, los agentes del área de investigación de Carlet le detuvieron como presunto autor de los delitos de homicidio por imprudencia grave con vehículo a motor, abandono del lugar del accidente y denegación de auxilio.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido, un hombre de 27 años y nacionalidad española, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional.

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La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carlet. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet Plaza número 4.