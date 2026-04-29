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Descartan que la desaparición de Tavira esté relacionada con el crimen de la viuda de Sala

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Alicante, 29 abr (EFE).- La investigación en torno a la desaparición del empresario alicantino Jesús Tavira, en su día vinculado con el asesinato a tiros en 2016 de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de Caja Mediterráneo, Vicente Sala, señala a un posible ajuste de cuentas por deudas y no con aquel crimen.

Fuentes conocedoras del caso han informado a EFE de que todo apunta a que el cadáver hallado este martes en una vivienda de la partida alicantina de Bacarot es de Tavira, de 63 años, aunque se está a la espera de los resultados de las huellas y ADN para poder confirmarlo completamente por la dificultad de la identificación debido a que los restos mortales están en un avanzado estado de descomposición.

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Tavira se hallaba en paradero desconocido desde el pasado 18 de marzo y su coche fue quemado tres días después en el conflictivo barrio alicantino de Las Mil Viviendas, sin que la investigación abierta por el Cuerpo Nacional de Policía diera resultados hasta ayer.

Este martes se desplegó un amplio dispositivo en la vivienda de un empleado de Tavira, en la calle Geranio de Bacarot, y tras horas de búsqueda se encontró un cadáver envuelto en plásticos dentro de un antiguo pozo y sepultado con cemento y escombros bajo unas baldosas.

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Aunque no ha podido ser totalmente identificado por el deterioro de los restos, todo apunta a que se trata del empresario desaparecido.

El empleado y su mujer han quedado detenidos, así como un tercer hombre como presunto implicado en el crimen de Tavira, que recientemente tuvo un desguace en Alicante.

El nombre de Tavira saltó a los medios de comunicación a raíz del crimen a tiros en 2016 de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la extinta Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala.

Dentro del caso Sala, muy mediático, se documentó que los días previos al asesinato Tavira había mantenido más de 200 comunicaciones con el principal sospechoso, Miguel López, yerno de la víctima que fue declarado no culpable por un jurado popular.

Por esas llamadas fue interrogado en varias ocasiones por la Policía Nacional, sin que finalmente se llegara a acreditar la vinculación con los hechos.

En sus declaraciones a los agentes, Tavira sostuvo que las llamadas se debían a una relación exclusivamente comercial con Miguel López, ya que era el propietario de un desguace de vehículos muy cercano al concesionario de coches Novocar, donde se perpetró el crimen aún sin resolver de María del Carmen Martínez. EFE

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