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1-1. Santos, con Neymar, sigue sin ganar y firma un empate con San Lorenzo en Argentina

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Buenos Aires, 28 abr (EFE).- San Lorenzo empató 1-1 este martes con Santos por la tercera jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana, en un partido que marcó el regreso de Neymar a los campos argentinos tras once años.

Los goles del encuentro los marcaron Alexis Cuello (m.27) para el local y Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa (m.33) para la visita, en un duelo que dejó al ‘Ciclón’ argentino con cinco unidades y al ‘Peixe’ brasileño apenas con dos, a la espera del juego Recoleta-Deportivo Cuenca de última hora de este martes.

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Neymar, que había disputado en 2012 ante Vélez su único partido con la casaca del Santos en tierras argentinas, volvió a jugar en este país luego de once años desde aquel encuentro con la selección brasileña del 13 de noviembre de 2015 que terminó 1-1 en el Estadio Monumental de Núñez.

Con muchos simpatizantes neutrales que se acercaron al Estadio Pedro Bidegain para ver a 'Ney', el astro portador de la casaca diez disputó todo el partido y brindó destellos de su calidad.

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Antes de la apertura del marcador cada uno tuvo acciones para anotar: primero fue Nicolás Tripichio con un remate y Alexis Cuello con una media vuelta que exigió reacciones de Gabriel Brazão, y luego el argentino Benjamin Rollheiser que pudo marcar para Santos pero falló en la definición.

En el minuto 27 tras un choque de cabezas de Matías Reali y Neymar, Facundo Gulli asistió a Alexis Cuello que esta vez no falló y abrió el marcador para San Lorenzo.

Sin embargo, apenas seis minutos después una combinación de Benjamín Rollheiser, Neymar, que se sacó de encima a Tripichio, y Gabriel Barbosa, terminó con un remate cruzado de ‘Gabigol’ para estampar el empate.

Un remate de Neymar cerca del primer palo del arco y otros destellos del astro brasileño fueron lo que aportó Santos en el resto del encuentro.

Por el lado de San Lorenzo un juego asociado que no logró abastecer a Cuello, a Rodrigo Auzmendi y luego a los ingresados Diego Herazo y Nahuel Barrios.

Tras el 1-1, San Lorenzo espera la cuarta jornada del Grupo D cuando visitará al Deportivo Cuenca, mientras que Santos visitará a Recoleta en Asunción en busca de su primer triunfo. EFE

(foto)

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