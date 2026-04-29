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Albares llega a México para avanzar en la normalización de las relaciones

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Ciudad de México, 28 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, llegó este martes a México, donde acude apenas unos días después de que los dos países simbolizaran la normalización de sus relaciones en Barcelona, con la reunión entre el presidente el Gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Albares aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a las afueras de la capital mexicana, a las 17.30 hora local (23.30 GMT), procedente de República Dominicana, y fue recibido por la subsecretaria de Relaciones Exteriores de México, María Teresa Mercado.

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El ministro español, en su tercera visita al país norteamericano, aprovechará para reunirse el miércoles con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, con el que firmará el Acta de la Comisión Binacional España-México, en "reflejo de la buena salud de las fraternales relaciones existentes entre ambos países", según el comunicado oficial.

España y México escenificaron en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se celebró el 18 de abril en Barcelona, la normalización de sus relaciones diplomáticas desde que tanto el anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como su sucesora, Claudia Sheinbaum, pidieran una disculpa de la Corona española por los agravios de la conquista de América.

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El mes pasado, el rey Felipe VI reconoció que en la conquista de América hubo "mucho abuso", unas palabras que fueron acogidas con satisfacción por la mandataria mexicana.

Albares comenzará su visita oficial en la tarde de este martes con un encuentro con empresarios y una reunión en la Cámara de Comercio de España en México.

Posteriormente, el miércoles, el ministro español realizará una ofrenda floral ante la tumba de Lázaro Cárdenas, presidente de México entre 1934 y 1940 que acogió en el país a miles de exiliados españoles tras la Guerra Civil.

Además, el jefe de la diplomacia española inaugurará la exposición 'La mitad del mundo' y participará en diversos actos en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Museo Nacional de Antropología, galardonado en 2025 con el premio Princesa de Asturias de la Concordia.

Albares realizará, asimismo, un recorrido por el Consulado en México para repasar los trabajos en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. EFE

(foto)(vídeo)

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