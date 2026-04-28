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Baptiste: "Sabía que Sabalenka estaba nerviosa y cometió errores no forzados"

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Madrid, 28 abr (EFE).- La estadounidense Hailey Baptiste, 32 del ránking mundial, se mostró "contenta" de su pase a semifinales en el WTA 1.000 de Madrid tras derrotar a Arina Sabalenka y declaró que a partir del tercer set notó a la bielorrusa "nerviosa" a raíz de cometer "errores no forzados".

Baptiste sorprendió a Sabalenka, que tuvo seis puntos de partido, y logró el pase a las semifinales del WTA 1.000 de Madrid al ganar por 6-2, 2-6 y 6-7 (6) en dos horas y treinta minutos.

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"Con las bolas de partido de Sabalenka sabía que para remontar solo se trataba de jugar un punto más, ganar una bola más y asegurarme de que ella tuviera que ganarse ese punto. Yo veía que ella se sentía un poco nerviosa y cometió algunos errores no forzados, lo cual es normal. Yo quería asegurarme de mantenerme muy sólida y simplemente tenía la mentalidad de hacer que se ganara esos puntos", dijo Baptiste, en conferencia de prensa.

"Yo decidí dejar de luchar contra mí misma. Es una decisión que tomas. O lo superas o te quedas atrapada en ese sentimiento y quedarme atrapada no me llevaba a ninguna parte", confesó.

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Baptiste, en su primera semifinal de un WTA 1.000, se medirá a la rusa Mirra Andreeva.

"Es otra jugadora contra la que he jugado antes y con la que he perdido. Supongo que será una especie de revancha. Espero salir ahí fuera, volver a hacer mi juego y conseguir otra victoria", finalizó. EFE

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