Independiente del Valle hunde a Libertad con triplete del paraguayo ‘Cocoliso’ González

Asunción, 28 abr (EFE).- El delantero paraguayo Carlos 'Cocoliso' González anotó este martes tres goles de cabeza que sellaron el triunfo a domicilio por 2-3 de Independiente del Valle y hundió sin puntos a Libertad en el sótano del Grupo H de la Copa Libertadores al cabo de tres salidas.

El triunfo en el estadio asunceno La Huerta deja al equipo ecuatoriano con 7 puntos a la espera de la suerte en Caracas de Universidad Central (3 puntos) y Rosario Central (4).

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'Cocoliso' González partió hoy como el único delantero del equipo de Joaquín Papa y con su triplete llegó a cinco. Abrió la cuenta a los 33 minutos al adelantarse a todos los defensores en un tiro de esquina.

Pero en un descuido, Melgarejo igualó las acciones en la fracción 38 con un cabezazo que dejó sin opciones al portero colombiano Aldair Quintana.

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Con la paridad, Libertad elevó su rendimiento.

La segunda mitad tuvo la misma tónica del inicio y los mismos protagonistas.

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Primero González, que consiguió su segunda diana al rematar un largo centro a los 52 minutos y completó, a los 66, su triplete, al volver a ganar a todos en el aire después de otro tiro de esquina.

Con la ventaja, Papa introdujo cambios desde los 70 minutos y el Negriazul perdió el protagonismo.

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Y con veinte minutos por delante, el local buscó el empate y llevó peligro al área ecuatoriana, aunque con más ímpetu que ideas.

Así, Melgarejo anotó su segundo gol de la noche al transformar un penalti a los 88 minutos y después, cuando ya se jugaba el descuento, estrelló el balón en el travesaño.

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2. Libertad: Rodrigo Morínigo; Robert Rojas (m.73, Ramírez), Diego Viera, Néstor Giménez, Matías Espinoza; Lucas Sanabria (m.65, Molinas), Álvaro Campuzano; Iván Franco (m.47, Fernández), Federico Carrizo (m.65, Aguilar), Alexis Fretes (m.73, Rojas); y Lorenzo Melgarejo.

Entrenador: Sergio Aquino.

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3. Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carvajal, Andy Velasco, Layan Loor; Jordy Alcíbar (m.78, Méndez); Matías Perello (m.71, Pata), Justin Lerma (m.78, Lerma), Ronald Briones, Aron Rodríguez (m.71, Guagua); y Carlos González (m.82, Angulo).

Entrenador: Joaquín Papa.

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Goles: 0-1, m.33: Carlos González. 1-1, m.38: Lorenzo Melgarejo. 1-2, m.52: Carlos González. 1-3, m.66: Carlos González. 2-3, m.86: Melgarejo.

Árbitro: El colombiano Carlos Betancur amonestó a Campuzano, Carrizo, Aguilar, Briones y Loor.

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Incidencias: Partido de la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores jugado en el estadio La Huerta de Asunción. EFE

(foto)