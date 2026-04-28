Retrasos en trenes alta velocidad Madrid-Andalucía y Toledo por una incidencia en La Sagra

Toledo, 28 abr (EFE).- Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid, Toledo y Andalucía están registrando retrasos en la mañana de este martes debido una incidencia en los sistemas de electrificación en La Sagra (Toledo).

Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, esta incidencia se ha producido aproximadamente a las 10:00 horas, de forma que el personal de Adif está trabajando para solucionarla a la "mayor brevedad posible".

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También Renfe ha informado en sus redes sociales de esta avería y ha alertado de los retrasos en los trenes de alta velocidad que unen Madrid con Toledo y con Andalucía. EFE