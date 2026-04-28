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Investigan a un conductor, positivo en cocaína, a 138 km/h con un camión de gran tonelaje

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Santander, 28 abr (EFE).- Un hombre de 34 años está investigado como un presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras dar positivo en cocaína y ser detectado conduciendo con temeridad manifiesta, a una velocidad de 138 kilómetros por hora, con un camión de gran tonelaje, de más de 44 toneladas.

Este hombre conducía un conjunto euromodular compuesto por un tractocamión y dos semirremolques, según señala la Guardia Civil en un comunicado.

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Los hechos tuvieron lugar a finales del pasado mes de febrero, en el tramo comprendido desde los kilómetros 152 y 172 de la autovía A-67(Palencia –Santander) entre los términos municipales de Molledo y Corrales de Buelna en Cantabria.

El conductor circulaba a una velocidad de 138 km/h y realizó adelantamientos a turismos y otros vehículos pesados, pese a estar al volante de un conjunto cuya masa total ascendía a 44,750 toneladas.

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La velocidad en la vía por la que circulaba estaba limitada a 90 km/h y, unido el peso del conjunto, esto llevaba a que el vehículo habría necesitado aproximadamente 85 metros adicionales para su completa detención.

Esta circunstancia habría incrementado notablemente el riesgo en caso de encontrarse con retenciones, obras u otras circunstancias que requieran una frenada de emergencia, destaca la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez parado el vehículo, los efectivos de la Guardia Civil de Tráfico le practicaron al conductor pruebas de alcohol y drogas, arrojando resultado positivo en cocaína.

Igualmente observaron que los neumáticos no tenían la homologación para circular a esa velocidad, lo que "elevaba significativamente el peligro de sufrir un reventón, dadas las condiciones de carga y velocidad".

"La actuación puso de manifiesto una conducta de extrema gravedad, generando un elevado riesgo tanto para el propio conductor como para el resto de usuarios de la vía", insiste Tráfico.

Siguiendo las recomendaciones de la DGT, la Guardia Civil recuerda la importancia de no conducir con la presencia de alcohol y de drogas en el organismo, y de respetar los límites de velocidad establecidos, especialmente en los vehículos de tercera categoría, ya que el incumplimiento de estas normas influye negativamente en el tiempo de reacción y aumenta la gravedad de las lesiones en caso de siniestro vial. EFE

(Foto)

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