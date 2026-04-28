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La Eurocámara retira la inmunidad a Alvise para que sea juzgado por acoso a una fiscal

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Estrasburgo (Francia), 28 abr (EFE).- El pleno del Parlamento Europeo ha retirado este martes la inmunidad parlamentaria al líder de 'Se Acabó la Fiesta' (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, para que prosiga la investigación que le abrió el Tribunal Supremo por acoso a la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert. EFE

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