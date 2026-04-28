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Bendodo acusa a Sánchez de fraude en vivienda y avisa que Montero repetirá el "engaño"

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Almería, 28 abr (EFE).- El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha calificado este martes de "gran fraude" la política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez y ha advertido de que la candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, repetirá el mismo "engaño" con sus promesas electorales.

En rueda de prensa en Almería, Bendodo ha destacado que el jefe del Ejecutivo prometió la construcción de 200.000 viviendas públicas en toda España, un anuncio que ha tildado de "fraude" al asegurar que la realidad de la gestión arroja una cifra de "cero, zapatero".

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"Ningún alcalde de los que me encuentro por España me dice 'me tocaron tres, quince o veinte'. Es que se han hecho cero", ha subrayado el dirigente popular, quien ha afirmado que el sanchismo se ha "especializado en la mentira".

Bendodo ha alertado sobre la promesa de Montero de construir 100.000 viviendas en Andalucía si llega a la presidencia de la Junta. "¿Quién se lo va a creer cuando viene con los antecedentes de su jefe?", se ha preguntado, y ha contrapuesto este modelo con la gestión del PP en ayuntamientos, diputaciones y en el Gobierno de Juanma Moreno, que "sí están impulsando la vivienda pública".

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El dirigente del PP ha vinculado la "parálisis" de las infraestructuras, como el AVE a Almería, a la debilidad de un Gobierno que "no tiene mayoría parlamentaria suficiente" y que no ha aprobado ni un presupuesto en esta legislatura.

Según Bendodo, el Ejecutivo dedica el 90 por ciento de su esfuerzo a "sobrevivir, a aguantar en La Moncloa y a defenderse de la cascada de casos de corrupción".

Sobre la alta velocidad, ha denunciado que el proyecto es "el cuento de nunca acabar" y ha vaticinado que será Alberto Núñez Feijóo quien inaugure la conexión con Almería.

"Cada vez que viene un dirigente del Gobierno hay que echarse a temblar porque anuncian una nueva fecha y un nuevo retraso", ha criticado, tras señalar que la prioridad del gabinete de Sánchez es "el insulto y las redes sociales" en lugar de la gestión ministerial.

En materia de inmigración, Bendodo ha precisado la postura del PP en "ni deportaciones masivas como quieren algunos, ni regularizaciones masivas como piden otros".

Ha defendido un modelo de inmigración "legal, ordenada y regular" que venga a trabajar y a cotizar, rechazando a quienes acudan al país de forma irregular o "solo a cobrar subvenciones".

Además ha acusado al PSOE y a Bildu de unirse en una "guerra sucia contra jueces y fiscales" y ha añadido que "ahora sabemos también que Bildu y el PSOE y la fontanera Leire Díaz del PSOE se unieron en la guerra sucia del sanchismo contra jueces y fiscales. Es nefasto. El PSOE, la fontanera y Bildu juntos para atacar a jueces y fiscales".

"Esa es la democracia según Pedro Sánchez", ha sentenciado, tras tildar de "piratería" el pasado orgánico del presidente y asegurar que la victoria de Juanma Moreno el próximo 17 de mayo en Andalucía será la "antesala del cambio de gobierno en España". EFE

mma/fs/bal

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