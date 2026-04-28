Espana agencias

Feijóo denuncia que no haya ninguna dimisión tras un año del apagón que ha costado 1.000 millones a los ciudadanos

Guardar
Imagen VEB7MQODOVAK3HOUU47XGFV2TQ

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy, en el primer aniversario del apagón, que éste ha costado 1.000 millones a los ciudadanos y ha señalado que hay cuatro responsables y "ninguna dimisión".

Feijóo ha realizado estas afirmaciones en una entrada en su cuenta de la red X donde ha calificado el suceso como el "mayor apagón de Europa".

PUBLICIDAD

Tras recordar que hoy se cumple un año, ha apuntado el coste que ha supuesto en la factura eléctrica para los consumidores: 1.000 millones de euros. "Cuatro responsables. Ninguna dimisión", sentencia el líder 'popular'. Feijóo se refiere en primer lugar a Pedro Sánchez, además de Beatriz Corredor, Teresa Ribera y Sara Aagesen.

En su tuit, incluye su intervención ayer en la jornada que organizó el PP en el Congreso con motivo de un año de este suceso en la que afirma que el apagón "no fue un accidente imprevisible, no fue ni un cisne negro, ni algo que simplemente sucedió".

PUBLICIDAD

Feijóo aseguró que "el colapso" del sistema eléctrico el 28 de abril de 2025 fue el resultado directo de una "política energética ideologizada, desconectada de las leyes de la física y profundamente irresponsable, una cascada de errores que nadie quiso ver".

En su opinión, la "prueba irrefutable" fue lo que ocurrió al día siguiente del apagón, ya que con las mismas condiciones metereológicas el mix energético cambió radicalmente.

Por tanto, señaló a Betariz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, a Teresa Ribera, exvicepresidenta del Gobierno, a Sara Aagesen, actual ministra de Transición Ecológica y "por supuesto, a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, como responsables del apagón".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Tribunal de Cuentas presenta hoy al Congreso su último informe sobre las fundaciones de partidos en 2021 y 2022

El Tribunal de Cuentas presenta hoy al Congreso su último informe sobre las fundaciones de partidos en 2021 y 2022

La lluvia y fuertes tormentas se expanden y activan el aviso amarillo en nueve comunidades

Infobae

Azcón afronta el debate de investidura para volver a ser presidente tras el pacto con Vox

Infobae

122-131. Los Thunder sentencian a los Suns y esperan a los Lakers

Infobae

El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley que reforma la prevención laboral

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Mafia sanchista”, “señoro”, “miserable”, “traidor”, “perritos falderos”... la abogada que ha contabilizado los 2.220 insultos que sus señorías se dicen en el Congreso de los Diputados

“Mafia sanchista”, “señoro”, “miserable”, “traidor”, “perritos falderos”... la abogada que ha contabilizado los 2.220 insultos que sus señorías se dicen en el Congreso de los Diputados

El ‘caso Montoro’ se activa con las primeras declaraciones de investigados, entre los que todavía no figura el exministro

El yate ‘Fortuna’ en el que navegó Juan Carlos I pasa estos días trabajos de mantenimiento en el puerto del constructor Molpeceres mientras se alquila por 15.900 euros diarios

La UCO asegura que el piso de Jessica funcionaba como “casita de novios” con Ábalos y que lo pagaba Aldama para “tener comprada la voluntad del ministro”

El Poder Judicial multa con 1.000 euros a un juez por usar ChatGPT para redactar el borrador de una sentencia

ECONOMÍA

Ser casero nunca ha sido tan rentable: ya se embolsan 15.681 euros al año de media por alquilar una vivienda tipo

Ser casero nunca ha sido tan rentable: ya se embolsan 15.681 euros al año de media por alquilar una vivienda tipo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu empresa tendrá la obligación de analizar el estrés en trabajo”

Así es el top 10 de los barrios más caros para alquilar un piso en España: el dominio de Madrid y Barcelona

El Banco de España advierte que los españoles podrían comprar un 17% más con el mismo sueldo si hubiera más competencia entre empresas

Un año del gran apagón del 28 de abril: sin responsables claros, un modelo energético bajo presión y dudas sobre si pudo haberse evitado

DEPORTES

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”