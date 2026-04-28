Feijóo denuncia que no haya ninguna dimisión tras un año del apagón que ha costado 1.000 millones a los ciudadanos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy, en el primer aniversario del apagón, que éste ha costado 1.000 millones a los ciudadanos y ha señalado que hay cuatro responsables y "ninguna dimisión".

Feijóo ha realizado estas afirmaciones en una entrada en su cuenta de la red X donde ha calificado el suceso como el "mayor apagón de Europa".

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Tras recordar que hoy se cumple un año, ha apuntado el coste que ha supuesto en la factura eléctrica para los consumidores: 1.000 millones de euros. "Cuatro responsables. Ninguna dimisión", sentencia el líder 'popular'. Feijóo se refiere en primer lugar a Pedro Sánchez, además de Beatriz Corredor, Teresa Ribera y Sara Aagesen.

En su tuit, incluye su intervención ayer en la jornada que organizó el PP en el Congreso con motivo de un año de este suceso en la que afirma que el apagón "no fue un accidente imprevisible, no fue ni un cisne negro, ni algo que simplemente sucedió".

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Feijóo aseguró que "el colapso" del sistema eléctrico el 28 de abril de 2025 fue el resultado directo de una "política energética ideologizada, desconectada de las leyes de la física y profundamente irresponsable, una cascada de errores que nadie quiso ver".

En su opinión, la "prueba irrefutable" fue lo que ocurrió al día siguiente del apagón, ya que con las mismas condiciones metereológicas el mix energético cambió radicalmente.

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Por tanto, señaló a Betariz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, a Teresa Ribera, exvicepresidenta del Gobierno, a Sara Aagesen, actual ministra de Transición Ecológica y "por supuesto, a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, como responsables del apagón".