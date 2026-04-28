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Fuerte despliegue policial en Málaga con más de una veintena de registros simultáneos

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Málaga, 28 abr (EFE).- La Policía Nacional ha practicado este martes más de una veintena de registros en medio de un fuerte despliegue policial en el barrio de La Trinidad en Málaga, donde en las últimas semanas se han producido enfrentamientos entre clanes familiares y varios tiroteos.

Agentes uniformados y de paisano, con el apoyo de más de una decena de furgones policiales y un helicóptero, se han desplegado desde primera hora de la mañana en las calles de este barrio, según ha podido comprobar EFE.

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Fuentes policiales han señalado que la actuación moviliza a más de 250 efectivos, está liderada por el grupo de Atracos y Delitos Violentos de la Policía Nacional y cuenta con la participación de agentes de diferentes unidades de las comisarías norte, centro y este de la ciudad. EFE

(Foto) (Vídeo)

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