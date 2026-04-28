Los hogares con todos sus miembros activos en paro aumentan en 78.500 hasta marzo

Madrid, 28 abr (EFE).- Los hogares con todos sus miembros activos en paro se situaron en el primer trimestre en los 850.700, lo que supone 78.500 más que a cierre de 2025, de acuerdo con los datos de la encuesta de población activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística este martes.
Los hogares que tenían a todos sus miembros activos ocupados se quedaron en los 12.045.000, tras disminuir en 121.300 al arranque del año.
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En los 12 últimos meses el número de hogares con todos sus miembros activos en paro se redujo en 32.200, mientras que los que tienen a todos sus activos ocupados aumentó en 263.200. EFE
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