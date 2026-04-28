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Investigan un robo con explosivos en una entidad financiera en Pantoja (Toledo)

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Toledo, 28 abr (EFE).- La Guardia Civil investiga un robo con explosivos que se ha producido en la madrugada de este martes en una entidad financiera de Pantoja (Toledo), lo que ha dejado destrozos en el local si bien no ha causado daños personales.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que la explosión se ha registrado sobre las 02:00 horas de este martes en una entidad financiera de Pantoja, en la que aún se está haciendo el recuento de lo que se han podido llevar los ladrones y de los daños causados tras la fuerte explosión.

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Con todo, estas mismas fuentes han detallado que el cajero automático no ha sido sustraído.

Tras la explosión, que no ha causado heridos, se ha activado el Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (Gedex) de la Guardia Civil y también se ha desplazado al lugar el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo.

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Estas mismas fuentes han señalado que se investiga si este robo con explosivos está relacionado con el perpetrado en la madrugada del 10 de abril en una entidad financiera de Montearagón (Toledo), en el que también se usaron explosivos que causaron importantes daños materiales en el interior de la oficina. EFE

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