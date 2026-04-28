El apagón redujo los pagos minoristas al no poder los comercios continuar su actividad

Madrid, 28 abr (EFE).- El apagón eléctrico de hace un año redujo ese día las operaciones de pago minoristas por la imposibilidad de los comercios y empresas de continuar su actividad por falta de electricidad, pero en el caso de cajeros y canales digitales las interrupciones sólo fueron puntuales.

Así lo recoge la Memoria de Supervisión del Banco de España, presentada este martes, que dice que durante el apagón se observó una clara reducción de las operaciones de pago minoristas, debida, fundamentalmente, a la imposibilidad de los comercios y empresas de continuar con su actividad por falta de electricidad.

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Según ha explicado la subdirectora del Departamento de Sistemas de Pago, Montserrat Jiménez, en la presentación de la memoria el problema estuvo en que no llegaban las instrucciones de pago.

Añade que, sin embargo, las infraestructuras financieras, y en especial los sistemas de pago, demostraron una alta resiliencia, apoyadas en sistemas de contingencia que permitieron su correcto funcionamiento, de acuerdo con los requisitos de continuidad operativa recogidos en los marcos de vigilancia y regulatorios.

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El Banco de España, a raíz del apagón, pidió a las entidades que completaran un cuestionario para evaluar el impacto en su actividad y realizó un seguimiento de las medidas aplicadas para mitigar sus efectos.

Por otra parte, el supervisor bancario ha analizado el impacto que tuvo la dana de octubre de 2024 en la calidad crediticia y señala que éste no fue relevante.

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Según explica el Banco de España se ha llevado a cabo un seguimiento específico de la calidad crediticia en las entidades potencialmente más afectadas por las consecuencias de la dana y se solicitó información detallada sobre la evolución de determinadas métricas de riesgo de crédito y sobre el volumen de ayudas oficiales recibidas por la población afectada.

El supervisor bancario dice que no se observaron signos de deterioro relevante de la calidad crediticia, probablemente debido a las ayudas directas, los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las moratorias concedidas.

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Además, en 2025 el Banco de España inició inspecciones 'in situ' en las cuatro entidades más afectadas para revisar la gestión de los riesgos influidos por las consecuencias de la dana. EFE