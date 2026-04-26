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Abascal avisa a Feijóo que no puede dar por hecha la victoria: "Sánchez no está acabado"

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Madrid, 26 abr (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido al del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no vuelva a cometer el mismo error que en 2023 y dé por hecha una próxima victoria electoral de la derecha, porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no está acabado".

"Empezar a hablar del próximo Gobierno de coalición, empezar a repartirse ministerios y presupuestos, como está haciendo la dirección nacional del Partido Popular, creo que es un gigantesco error", ha subrayado el líder de Vox en una entrevista con El Debate publicada este domingo, recogida por EFE.

Abascal ha señalado que ha oído cómo Feijóo ha enumerado las leyes que pretende sacar adelante el primer día que acceda al poder, para avisarle: "Igual no hay primer día, como sigamos haciendo las mismas cosas que en el 23, como sigamos dando a Sánchez por terminado y como sigamos haciendo una guerra sucia contra Vox".

"Todo eso tiene consecuencias y yo estoy en el deber de alertar", ha añadido, tras recordar que hace tres años ya le dijo a Feijóo que estaba vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, porque se estaba creyendo "encuestas falsas".

Abascal ha continuado: "Hoy vuelvo a lanzar la misma alerta, a catorce meses de las elecciones, si es que se celebran dentro de catorce meses".

Ha indicado que está "alarmado con la capacidad de Sánchez de que le resbale la corrupción", con su búsqueda de apoyo internacional de narcodictaduras y tiranías, como China, así como con supuestas alteraciones del censo electoral mediante la ley de descendientes, la regularización masiva y las nacionalizaciones "a toda pastilla".

Por ello, teme que no sean elecciones limpias, motivo por el que no da a Sánchez por acabado.

En la entrevista también asegura que la prioridad nacional para los españoles en el acceso a las ayudas públicas, incluida en los pactos de Gobierno con el PP en Extremadura y Aragón, no está fuera de la ley, aunque lo diga el Ejecutivo, porque, argumenta, la prioridad no es exclusividad.

En cualquier caso, añade: "Vamos a pedir desde las regiones que se cambien las leyes a nivel nacional que ponen algún tipo de dificultades a la prioridad nacional".

También ha explicado que para la remigración, repatriación y deportación, a las que ha llamado sus "tres fórmulas", se encuentra con "obstáculos legislativos de carácter europeo y algunos relacionados con convenios internacionales", y que "hay movimientos entre líderes europeos" para las modificaciones que hagan "posibles estas cosas".

Asimismo, ve compatible llamar al PP el "PSOE azulón" y pactar con ellos, justificándolo en su "convicción democrática profunda".

Y entre otras acusaciones al Gobierno, Abascal señala que "están tratando de usar también a la Jefatura del Estado para hacer política". EFE

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