Efectos secundarios del candesartán, el fármaco que trata la hipertensión y es uno de los más recetados en España

Medicamentos en una farmacia (Shutterstock)

En torno a 10 millones de personas en España sufren de hipertensión, según estima la Revista Española de Cardiología. La hipertensión se caracteriza por un aumento constante de la presión sanguínea en las arterias, lo que obliga a que el corazón trabaje con más esfuerzo y se dañen los vasos sanguíneos.

Una presión arterial alta mal controlada es la antesala de infartos, accidentes cerebrovasculares y daño renal. Por ello, la medicación con fármacos antihipertensivos es crucial para muchos pacientes. Entre ellos destaca el candesartán, un fármaco ampliamente prescrito para el control de la hipertensión y la insuficiencia cardiaca.

Como todos los medicamentos, el candesartán cuenta con una serie de efectos adversos que los pacientes deben conocer para garantizar un uso seguro y responsable. El candesartán cilexetilo actúa favoreciendo la relajación y dilatación de los vasos sanguíneos, lo que reduce la presión arterial y facilita el trabajo del corazón.

Los efectos secundarios del candesartán

Este principio activo está presente en múltiples presentaciones comerciales, entre ellas Kern Pharma. De hecho, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recoge en su prospecto que el candesartán no está exento de riesgos. Entre los efectos adversos frecuentes, que pueden afectar a entre 1 y 10 de cada 100 pacientes, destacan el mareo, el dolor de cabeza, la hipotensión y las infecciones respiratorias. La bajada de tensión arterial, en particular, puede provocar episodios de debilidad o incluso desmayos, especialmente al inicio del tratamiento o en pacientes vulnerables.

También se han observado alteraciones en parámetros analíticos, como descensos de sodio o aumentos de potasio en sangre. Estos desequilibrios pueden derivar en síntomas como fatiga, calambres musculares, palpitaciones o sensación de hormigueo. Asimismo, en personas con insuficiencia renal o cardiaca, el medicamento puede afectar al funcionamiento de los riñones, aunque los casos graves son poco habituales.

Uno de los efectos adversos más relevantes, aunque poco frecuente, es la aparición de reacciones alérgicas graves. Estas pueden manifestarse con dificultad para respirar, hinchazón de cara, labios, lengua o garganta, o erupciones cutáneas intensas. En estos casos, se recomienda la suspensión inmediata del tratamiento y la asistencia médica urgente.

Otro riesgo señalado es la posible disminución de los glóbulos blancos, una condición que puede debilitar el sistema inmunitario y aumentar la susceptibilidad a infecciones. La AEMPS subraya la importancia de los controles analíticos periódicos para detectar precozmente alteraciones hematológicas como la agranulocitosis.

Rosetti - Hipertensión Arterial

Efectos muy raros o de frecuencia no conocida

En el apartado de efectos raros o muy raros, la AEMPS incluye reacciones como erupciones cutáneas, dolor articular, alteraciones hepáticas (incluida hepatitis), tos persistente o angioedema intestinal, que puede cursar con dolor abdominal, náuseas y diarrea. También se han descrito cambios en el número de células sanguíneas, lo que refuerza la necesidad de seguimiento médico.

En cuanto a efectos de frecuencia no conocida, se han notificado casos de diarrea y otras molestias gastrointestinales. La agencia recuerda que cualquier sospecha de reacción adversa debe ser comunicada a través del Sistema Español de Farmacovigilancia, lo que permite mejorar el conocimiento sobre la seguridad de los medicamentos.