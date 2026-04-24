Thorgan Hazard dejará el Anderlecht para volver al Lens, según prensa

Bruselas, 24 abr (EFE).- El atacante Thorgan Hazard, de 33 años y hermano del excapitán de la selección belga Eden Hazard, dejará el Anderlecht a final de temporada para volver al Lens francés, donde se inició como profesional, informaron este viernes los diarios belgas DH Les Sports y Het Nieuwsblad.

El máximo goleador del Anderlecht, con 15 tantos esta temporada, acaba contrato a final de temporada y ha preferido la oferta del club francés, pues el equipo de Bruselas le ofrecía sólo un año de contrato con opción a un segundo.

Salvo giro inesperado, el acuerdo está cerrado y sólo falta que se haga oficial, agregó el diario, que añadió que el jugador cobrará más de un millón al año, sin contar primas, es decir, menos que su actual salario de 1,8 millones.

El Lens, donde el pequeño de los Hazard se formó desde 2007 y en el que se estrenó como profesional entre 2011 y 2012, se ha convertido en la revelación de la liga francesa esta temporada y es segundo tras el PSG, lo que ofrecerá la posibilidad al belga de disputar la Liga de Campeones la próxima campaña.

Thorgan Hazard cerrará así un círculo futbolístico que comenzó en la cantera del Lens hace más de dos décadas y continuó en el Chelsea (2012-2014), SV Zulte Waregem (2014-2015), Borussia M'gladbach (2015-2019), Borussia Dortmund (2019-2023), PSV Eindhoven (2023), Anderlecht (2023-2026), a lo que se suman 43 partidos como internacional. EFE