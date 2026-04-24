La ingeniería asturiana TSK anuncia su intención de salir a bolsa para captar 150 millones

Madrid, 24 abr (EFE).- La compañía asturiana TSK ha anunciado su intención de lanzar una oferta pública de suscripción (OPS) de nuevas acciones ordinarias dirigida a inversores cualificados por un importe aproximado de 150 millones de euros, previa a su solicitud de admisión a cotización en el mercado continuo español.

En un comunicado remitido este viernes, la compañía de ingeniería ha explicado que la decisión de proceder con esta operación y el calendario definitivo de la oferta, además de la admisión a cotización, están sujetos, entre otros factores, a las condiciones de mercado y a la aprobación del correspondiente folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía, que podría convertirse en la primera en salir a bolsa este año en España, pretende destinar los fondos de la operación a reforzar su posición de capital, "mejorando su flexibilidad financiera para acelerar su plan de crecimiento orgánico estratégico y reforzar su perfil institucional como sociedad cotizada".

El grupo asturiano, con sede en Gijón, ha destacado que ha detectado enorme interés inversor por sus perspectivas de crecimiento y por las necesidades de inversión en sectores donde es actor de referencia como la transición energética, redes de transporte, digitalización, descarbonización industrial y manejo y almacenamiento de minerales críticos y materias primas.

Para la operación, TSK cuenta con Banco Santander y CaixaBank como Coordinadores Globales de la oferta, así como con Alantra Capital Markets, Banca March y JB Capital Markets, como Co-Colocadores (todos ellos, las “Entidades Colocadoras”).

Banco Santander actuará como Banco Agente de la operación y Banca March, como Asesor Financiero de la compañía.

En la parte legal, Hogan Lovells InternaƟonal LLP actúa como asesor jurídico y J&A Garrigues, como asesor jurídico de las Entidades Colocadoras.

TSK, con sede central en Gijón, cerró 2025 con unas ventas totales de 1.035 millones de euros y un incremento del EBITDA en un 37 %, alcanzando los 99,7 millones de euros.

El beneficio neto creció un 64,3 % hasta alcanzar los 32 millones de euros.

En el comunicado, el consejero de TSK, Joaquín García Rico, ha asegurado que el anuncio de salir a bolsa marca "un hito importante" para la compañía, y ha destacado que "una OPS reforzará la flexibilidad financiera y las relaciones de los grupos de interés, ampliará la base accionarial y apoyará la siguiente fase de crecimiento" de la empresa.

"Desde hace décadas, hemos construido una plataforma de ingeniería y tecnología diferenciada con sólidas capacidades de ejecución, relaciones duraderas con nuestros grupos de interés y un enfoque claro en las tendencias de crecimiento estructural que configuran nuestros mercados: electrificación, digitalización y descarbonización", ha concluido. EFE