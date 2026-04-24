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Inmovilizan un autobús por positivo en cocaína del chófer, que esperaba a 25 turistas

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València, 24 abr (EFE).- La Policía Local de València ha inmovilizado un autobús en un control rutinario al detectar un resultado positivo en cocaína de su chófer, que estaba a la espera de recoger a un grupo de 25 turistas a los que había dejado previamente visitando el centro histórico de la ciudad.

Agentes de la Comisaría de Proximidad del Marítim de la Policía Local realizaron un control rutinario de comprobación de transportes en la avenida Tarongers (rotonda de Cataluña), dentro del refuerzo de inspecciones sobre transporte público en general, VTC, taxis y autobuses.

Durante la actuación se procedió a la verificación de la documentación de un autocar, cuyo conductor fue sometido a una prueba de detección de sustancias tóxicas y estupefacientes que arrojó un resultado positivo en cocaína, han informado fuentes del ayuntamiento.

En ese momento, el vehículo no transportaba pasajeros, aunque se encontraba completamente cargado de equipajes, y el conductor estaba a la espera de recoger a un grupo de 25 turistas de nacionalidad china, a quienes había dejado previamente visitando el centro histórico de la ciudad.

El autocar quedó inmovilizado y los turistas fueron trasladados en taxis hasta Benicàssim (Castellón), y la empresa propietaria del vehículo, con sede en Albacete, envió al día siguiente a otro chófer para hacerse cargo del autobús. EFE

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