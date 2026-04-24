Sentido un terremoto de 3,5 de magnitud y con epicentro en Jayena (Granada)

Granada, 24 abr (EFE).- Un terremoto de magnitud 3,5 y epicentro en Jayena Fe (Granada) se ha sentido este viernes en esta zona de la provincia granadina, ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

El seísmo se ha producido a las 04:06 de la madrugada y ha tenido una profundidad de 12 kilómetros.

Según la fuente, el seísmo ha sido sentido por la población.

El pasado 13 de abril se registró otro terremoto en la provincia de Granada, de magnitud 2,8 con epicentro en Santa Fe, y el día 10 del mismo mes sucedió otro seísmo en esta provincia, de magnitud 2,2 y epicentro en Morelábor, en la comarca de Los Montes, ambos superficiales y que no causaron incidencias. EFE