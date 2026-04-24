Espana agencias

'La isla de Amrum', de Faith Akin, gana un BCN Film Fest que ha atraído a 23.000 cinéfilos

Guardar

Barcelona, 24 abr (EFE).- 'La isla de Amrum', del director turco-alemán Fatih Akin, se ha alzado este viernes con el premio a la Mejor Película de la décima edición del Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi (BCN Film Fest), una muestra que ha conseguido atraer este año a alrededor de 23.000 espectadores.

La cinta premiada por el jurado oficial -compuesto por Joaquim Oristrell, Àngels Gonyalons y Miki Esparbé- es un drama histórico que narra la madurez de un niño en la isla alemana de Amrum hacia el final de la II Guerra Mundial.

Otra de las grandes triunfadoras de la edición ha sido la cinta 'Solomamma', de Janicke Askevold, que ha conseguido tres distinciones, incluyendo el Premio al Mejor Guion, el Premio a la Mejor Actriz para Lisa Loven Kongsli y el Premio de la Crítica (ACCEC).

Dentro del palmarés destaca también el galardón a Mejor Dirección para Damiano Michieletto, por 'Primavera'; el de Mejor Actor para Reda Kateb, por 'La copia perfecta', y el de Mejor Música (Premio Festival Castell de Peralada) a Belén A. Doroste, por 'Por qué no escribo nada'.

En su balance tras diez días de cine, la directora del BCN Film Fest, Conxita Casanovas, ha valorado esta edición como "de reconocimiento". El festival, ha destacado, "refuerza el vínculo con el público y con Barcelona", una ciudad cuyos cinéfilos siguen recibiendo esta muestra "con entusiasmo".

En total, el festival, que tiene como sede principal unos cines Verdi que este año celebran su centenario, ha proyectado 90 películas, de las cuales 19 han sido estrenos mundiales.

La organización ya ha avanzado que la próxima edición del BCN Film Fest se celebrará del 15 al 22 de abril de 2027. EFE

Últimas Noticias

Dos mil personas protestan ante el Ayuntamiento de Lugo en contra de la moción de censura

Infobae

Belarra visita a los trabajadores subidos en una grúa en Navantia tras amparo del Congreso

Infobae

La investidura de Jorge Azcón como presidente de Aragón será los días 28 y 29 de abril

Infobae

Xammar y Cardona acceden a las Medal Races de Hyères como líderes destacados

Infobae

Sinner: "El tenis necesita a Carlos Alcaraz y es mejor cuando está"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Unión Europea firma un memorándum de entendimiento sobre minerales críticos con Estados Unidos: “Ahora toca convertir la ambición en proyectos”

La Unión Europea firma un memorándum de entendimiento sobre minerales críticos con Estados Unidos: “Ahora toca convertir la ambición en proyectos”

Muere un joven de 17 años tras ser apuñalado en Puente de Vallecas (Madrid): el agresor circulaba en patinete

Golpe al narcotráfico en Pontevedra: incautan 40 kilos de droga, 19.000 euros y armas

Bruselas se prepara para un nuevo choque con EEUU: propondrá un impuesto al CO2 en el transporte marítimo que fue vetado por Washington

Ya son 17 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que llevamos de año tras confirmarse el caso de Toledo

ECONOMÍA

Huelga de repartidores de Glovo este fin de semana: piden que no se realicen pedidos como gesto de solidaridad

Huelga de repartidores de Glovo este fin de semana: piden que no se realicen pedidos como gesto de solidaridad

El Gobierno de Ayuso da hasta 4.000 euros de ayuda a familias con hijos que contraten a empleadas del hogar

La CNMC abre 35 nuevos expedientes contra empresas energéticas en su investigación del apagón por “indicios de infracción grave”

Se vende aldea privada en Asturias: acceso particular al río Navia por menos de 700.000 euros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

DEPORTES

Sinner, sobre la baja de Carlos en Roland Garros por su lesión de muñeca: “El tenis necesita a Alcaraz”

Sinner, sobre la baja de Carlos en Roland Garros por su lesión de muñeca: “El tenis necesita a Alcaraz”

Sinner se levanta de un tropiezo inicial y acaba con Bonzi en su debut en el Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz anuncia que no estará en Roma ni Roland Garros: “Hemos decidido que lo más prudente es ser cautos”

Polonia estalla contra Hansi Flick y la gestión de minutos de Lewandowski: “No merece el trato que se le está dando”

Pep Guardiola, el gran sueño de Italia: el entrenador encabeza una lista de seleccionadores en busca del rescate ‘azzurro’