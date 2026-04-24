'La isla de Amrum', de Faith Akin, gana un BCN Film Fest que ha atraído a 23.000 cinéfilos

Barcelona, 24 abr (EFE).- 'La isla de Amrum', del director turco-alemán Fatih Akin, se ha alzado este viernes con el premio a la Mejor Película de la décima edición del Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi (BCN Film Fest), una muestra que ha conseguido atraer este año a alrededor de 23.000 espectadores.

La cinta premiada por el jurado oficial -compuesto por Joaquim Oristrell, Àngels Gonyalons y Miki Esparbé- es un drama histórico que narra la madurez de un niño en la isla alemana de Amrum hacia el final de la II Guerra Mundial.

Otra de las grandes triunfadoras de la edición ha sido la cinta 'Solomamma', de Janicke Askevold, que ha conseguido tres distinciones, incluyendo el Premio al Mejor Guion, el Premio a la Mejor Actriz para Lisa Loven Kongsli y el Premio de la Crítica (ACCEC).

Dentro del palmarés destaca también el galardón a Mejor Dirección para Damiano Michieletto, por 'Primavera'; el de Mejor Actor para Reda Kateb, por 'La copia perfecta', y el de Mejor Música (Premio Festival Castell de Peralada) a Belén A. Doroste, por 'Por qué no escribo nada'.

En su balance tras diez días de cine, la directora del BCN Film Fest, Conxita Casanovas, ha valorado esta edición como "de reconocimiento". El festival, ha destacado, "refuerza el vínculo con el público y con Barcelona", una ciudad cuyos cinéfilos siguen recibiendo esta muestra "con entusiasmo".

En total, el festival, que tiene como sede principal unos cines Verdi que este año celebran su centenario, ha proyectado 90 películas, de las cuales 19 han sido estrenos mundiales.

La organización ya ha avanzado que la próxima edición del BCN Film Fest se celebrará del 15 al 22 de abril de 2027. EFE