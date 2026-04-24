El delantero Vitor Roque será intervenido quirúrgicamente por una lesión en el tobillo

São Paulo, 24 abr (EFE).- El delantero del Palmeiras Vitor Roque pasará por un procedimiento quirúrgico para tratar una lesión en el tobillo izquierdo, según informó este viernes el club.

A través de una breve nota, Palmeiras afirmó que el atacante se sometió a exámenes médicos este viernes que constataron una lesión en la parte alta del tobillo izquierdo, en los ligamentos que unen la tibia y el peroné, y que deberá pasar por cirugía, sin especificar una fecha para el procedimiento.

El atacante sufrió una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo en la semifinal del Campeonato Paulista contra el São Paulo a inicios de marzo.

Una semana después de haberse lesionado, disputó la final del torneo estatal y convirtió uno de los goles que le dio el título contra Novorizontino.

Tras someterse a tratamiento, el atacante volvió a ostentar la titularidad en la víspera, en el duelo de Palmeiras contra Jacuipense en la Copa de Brasil, que el equipo paulista ganó por 3-0.

Sin embargo, abandonó el campo de juego entre lágrimas a los 15 minutos debido a una fuerte entrada de un jugador rival que afectó la zona ya resentida.

Este revés médico llega en un momento complejo del calendario para el equipo dirigido por Abel Ferreira, que lidera el Campeonato Brasileño y compite en fase de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa de Brasil.

Este domingo, Palmeiras enfrentará a Red Bull Bragantino por la Liga brasileña y el próximo miércoles medirá fuerzas con el Cerro Porteño paraguayo por la fase de grupos de la Copa Libertadores. EFE