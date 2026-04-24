Guardiola: Los derechos de la ciudadanía no van a estar sometidos a ningún vaivén político

Mérida, 24 abr (EFE).- María Guardiola ha asegurado este viernes, después de jurar el cargo como presidenta de la Junta de Extremadura, que los derechos de la ciudadanía "no van a estar sometidos a ningún vaivén político" y ha hecho un llamamiento para que esta sea la legislatura de la moderación, el respeto y al diálogo.

Guardiola ha tomado esta tarde posesión del cargo, en un acto celebrado en el Anfiteatro Romano de Mérida, con la presencia de unos 400 invitados, tras ser investida hace dos días con los votos a favor de PP y Vox.

Al acto han asistido los presidentes del Senado, Pedro Rollán; de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernando Fernández Mañueco; del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena; de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro; el delegado del Gobierno, José Luis Quintana; y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. EFE

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