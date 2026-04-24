Nadal alienta a Alcaraz

Madrid, 24 abr (EFE).- Rafa Nadal, ganador de veintidós títulos del Grand Slam, catorce de ellos en Roland Garros, mandó un mensaje de apoyo y ánimo a Carlos Alcaraz que este viernes ha anunciado su ausencia del Masters 1000 de Roma y de París, a causa de la lesión en la muñeca derecha.

"Mucho ánimo, Carlos! Espero que tengas una recuperación lo más rápida posible. Estos momentos de dificultad ponen en valor todo lo que estás haciendo. ¡Mucha fuerza y un abrazo fuerte!", indicá Nadal en las redes sociales en un mensaje apoyado en el anuncio oficial del murciano.

Alcaraz anunció este viernes que tras las pruebas a las que ha sido sometido no podrá jugar el Masters 1000 de Madrid ni Roland Garros por lo que se perderá lo que queda de la temporada de tierra, con la idea de regresar en perfectas condiciones a lo que resta de curso, incluido Wimbledon, el tercer grande del año. EFE