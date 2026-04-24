Espana agencias

Yuri, Laporte y Yeray entran en la convocatoria para el Metropolitano

Guardar

Bilbao, 24 abr (EFE).- Los jugadores del Athletic Club Yuri Berchiche, Aymeric Laporte y Yeray Álvarez, que tuvieron distintos problemas físicos el pasado martes frente a Osasuna, han entrado finalmente en la lista de 23 jugadores convocados por Ernesto Valverde para el partido del sábado frente al Atlético de Madrid.

Yuri sufrió una indisposición en el tramo final del partido que le impedía respirar con normalidad, Laporte fue sustituido por una sobrecarga muscular mientras que Yeray acabó el encuentro con fuertes calambres derivados de su largo periodo de inactividad.

Valverde ya había anunciado en la rueda de prensa previa que, a falta de la última sesión, confiaba en poder contar con todos ellos y después del entrenamiento se ha confirmado que las únicas bajas obligadas han sido las del lesionado Beñat Prados y el sancionado Mikel Jauregizar.

Junto a los dos centrocampistas han vuelto a quedarse fuera de la citación por decisión técnica Iñigo Lekue, Unai Egiluz y Maroan Sannadi. Es novedad en la lista el centrocampista del filial Eder Garcia.

Por lo tanto la convocatoria del Athletic para el partido contra el Atlético de Madrid es la formada por Unai Simón, Gorosabel, Yeray, Vivian, Adama, Ruiz de Galarreta, Rego, Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams, Guruzeta, Padilla, Laporte, Paredes, Vesga, Berenguer, Areso, Yuri, Unai Gómez, Nico Serrano, Navarro, Izeta y Eder García. EFE

ibn/jl

Últimas Noticias

Guardiola: Los derechos de la ciudadanía no van a estar sometidos a ningún vaivén político

Infobae

El delantero Vitor Roque será intervenido quirúrgicamente por una lesión en el tobillo

Infobae

Nadal alienta a Alcaraz

Infobae

Sábado, 25 de abril de 2026

Infobae

'La isla de Amrum', de Faith Akin, gana un BCN Film Fest que ha atraído a 23.000 cinéfilos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Unión Europea firma un memorándum de entendimiento sobre minerales críticos con Estados Unidos: “Ahora toca convertir la ambición en proyectos”

La Unión Europea firma un memorándum de entendimiento sobre minerales críticos con Estados Unidos: “Ahora toca convertir la ambición en proyectos”

Muere un joven de 17 años tras ser apuñalado en Puente de Vallecas (Madrid): el agresor circulaba en patinete

Golpe al narcotráfico en Pontevedra: incautan 40 kilos de droga, 19.000 euros y armas

Bruselas se prepara para un nuevo choque con EEUU: propondrá un impuesto al CO2 en el transporte marítimo que fue vetado por Washington

Ya son 17 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que llevamos de año tras confirmarse el caso de Toledo

ECONOMÍA

Huelga de repartidores de Glovo este fin de semana: piden que no se realicen pedidos como gesto de solidaridad

Huelga de repartidores de Glovo este fin de semana: piden que no se realicen pedidos como gesto de solidaridad

El Gobierno de Ayuso da hasta 4.000 euros de ayuda a familias con hijos que contraten a empleadas del hogar

La CNMC abre 35 nuevos expedientes contra empresas energéticas en su investigación del apagón por “indicios de infracción grave”

Se vende aldea privada en Asturias: acceso particular al río Navia por menos de 700.000 euros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

DEPORTES

Sinner, sobre la baja de Carlos en Roland Garros por su lesión de muñeca: “El tenis necesita a Alcaraz”

Sinner, sobre la baja de Carlos en Roland Garros por su lesión de muñeca: “El tenis necesita a Alcaraz”

Sinner se levanta de un tropiezo inicial y acaba con Bonzi en su debut en el Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz anuncia que no estará en Roma ni Roland Garros: “Hemos decidido que lo más prudente es ser cautos”

Polonia estalla contra Hansi Flick y la gestión de minutos de Lewandowski: “No merece el trato que se le está dando”

Pep Guardiola, el gran sueño de Italia: el entrenador encabeza una lista de seleccionadores en busca del rescate ‘azzurro’