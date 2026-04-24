Yuri, Laporte y Yeray entran en la convocatoria para el Metropolitano

Bilbao, 24 abr (EFE).- Los jugadores del Athletic Club Yuri Berchiche, Aymeric Laporte y Yeray Álvarez, que tuvieron distintos problemas físicos el pasado martes frente a Osasuna, han entrado finalmente en la lista de 23 jugadores convocados por Ernesto Valverde para el partido del sábado frente al Atlético de Madrid.

Yuri sufrió una indisposición en el tramo final del partido que le impedía respirar con normalidad, Laporte fue sustituido por una sobrecarga muscular mientras que Yeray acabó el encuentro con fuertes calambres derivados de su largo periodo de inactividad.

Valverde ya había anunciado en la rueda de prensa previa que, a falta de la última sesión, confiaba en poder contar con todos ellos y después del entrenamiento se ha confirmado que las únicas bajas obligadas han sido las del lesionado Beñat Prados y el sancionado Mikel Jauregizar.

Junto a los dos centrocampistas han vuelto a quedarse fuera de la citación por decisión técnica Iñigo Lekue, Unai Egiluz y Maroan Sannadi. Es novedad en la lista el centrocampista del filial Eder Garcia.

Por lo tanto la convocatoria del Athletic para el partido contra el Atlético de Madrid es la formada por Unai Simón, Gorosabel, Yeray, Vivian, Adama, Ruiz de Galarreta, Rego, Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams, Guruzeta, Padilla, Laporte, Paredes, Vesga, Berenguer, Areso, Yuri, Unai Gómez, Nico Serrano, Navarro, Izeta y Eder García. EFE

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