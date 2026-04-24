La Bolsa española abre con una caída del 0,91 % y pierde el nivel de los 17.800 puntos

Madrid, 24 abr (EFE).- La Bolsa española ha abierto este viernes con una caída del 0,91 % y por debajo los 17.800 puntos, en la que puede ser su quinta jornada en rojo, mientras el precio del petróleo sigue subiendo ante la ausencia de noticias acerca de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

A pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la ampliación del alto el fuego entre Israel y Líbano durante tres semanas, las tensiones en el estrecho de Ormuz mantiene al alza el precio del crudo brent, que a esta hora sube el 0,92 %, hasta los 106,05 dólares.

En este contexto, el IBEX 35, el principal selectivo español, ha abierto con esa caída del 0,91 %, hasta los 17.726,9 puntos. Las ganancias del año se reducen al 2,42 %. EFE

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