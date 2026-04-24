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Luto en Seseña (Toledo) por el crimen machista de Melissa, de 43 años

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Toledo, 24 abr (EFE).- El Ayuntamiento de Seseña (Toledo) ha decretado este viernes día de luto oficial por el crimen machista de Melissa, de 43 años, asesinada este jueves presuntamente por su expareja, un hombre de 50 años que después se ahorcó.

A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento de Seseña ha mostrado su "más profunda consternación" por este "trágico y violento" suceso y también ha acordado que las banderas ondeen a media asta en todos los edificios municipales.

Además, ha convocado un minuto de silencio a las 13:00 horas frente al Ayuntamiento de Seseña, en señal de respeto, condena y recuerdo hacia la víctima y sus familiares y allegados.

El crimen se cometió este jueves, cuando en un primer momento el presunto agresor golpeó al hijo de la víctima -un chico de 20 años- en plena calle, por lo que el joven tuvo que ser trasladado al Hospital de Toledo y, después, se dirigió al domicilio de la víctima, donde la mató con un arma blanca y después se suicidó.

La mujer había denunciado a su agresor a finales de enero por violencia machista, en concreto por el maltrato psicológico y las vejaciones que sufría desde noviembre de 2024, cuando iniciaron los trámites de divorcio.

El hombre fue detenido en virtud de esa denuncia y este 12 de abril volvió a ser arrestado por quebrantamiento de una orden de alejamiento, aunque en este momento no constaban medidas judiciales sobre él.

Sí que tenía antecedentes por violencia machista, y la mujer estaba en el sistema VioGen con un nivel de riesgo bajo.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 17 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año en España, la primera en Castilla-La Mancha, y 1.360 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.EFE

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