Investigan el hallazgo de un cadáver junto a la vía de tren como intento de robo de cable

Barcelona, 24 abr (EFE).- La investigación abierta por los Mossos tras la aparición del cadáver de un hombre de unos 50 años esta pasada madrugada junto a las vías del tren en Castellbisbal (Barcelona) mantiene como una de las principales hipótesis que el fallecido pudiera estar intentando cometer un robo de cable de cobre.

Según han indicado a EFE fuentes conocedoras del caso, el hombre ha muerto electrocutado, lo que, junto a otras circunstancias, abonaría esta línea de investigación.

En este sentido, estas fuentes han recordado la peligrosidad que supone manipular cable de alto voltaje para sustraerlo.

El hallazgo del cadáver junto a las vías hacia las 4.00 horas de la pasada madrugada ha interrumpido unas horas la circulación de los trenes de la línea R4 de Rodalies entre Martorell y L'Hospitalet de Llobregat, si bien se ha podido restablecer hacia las 7:00 de la mañana.

Tras el restablecimiento de la circulación, Protección Civil de Cataluña ha desactivado la prealerta del plan de emergencias ferroviarias (Ferrocat). EFE