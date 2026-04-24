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Aplazada al 15 de mayo la declaración del ingeniero que firmó el subproyecto de la pasarela de El Bocal

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La jueza que investiga el colapso de la pasarela costera de El Bocal, en Santander, que causó la muerte de seis jóvenes estudiantes, ha acordado suspender la declaración del ingeniero que en 2014 firmó el subproyecto de la infraestructura, prevista para este viernes junto a otros doce testigos más, y posponerla al 15 de mayo.

La titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la ciudad ha tomado esta decisión para resolver el recurso de reforma presentado por el Ayuntamiento de Santander tras denegar la magistrada la petición del Consistorio para que este ingeniero declarara como investigado, en lugar de como testigo-perito.

Así, su comparecencia se producirá dentro de tres semanas, cuando también lo harán los tres funcionarios de Costas investigados -por seis posibles delitos de homicidio y uno de lesiones, ambos por imprudencia grave- y se practicará además toda la prueba pericial.

Al margen de esto, las testificales previstas esta jornada han comenzado según lo previsto, a las 9.35 horas con uno de los dos ciudadanos que frecuentan la zona y conocían la pasarela para que trasladen sus impresiones sobre el estado de la misma, y esta continuando, desde las 9.44 horas, con la jefa de obra del mantenimiento de la pasarela efectuado en 2024.

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