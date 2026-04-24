Localizan escondido en Ávila a un fugitivo reclamado por maltrato y agresiones sexuales

Ávila, 24 abr (EFE).- Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han localizado escondido en Ávila a un fugitivo al que le constan una docena de reclamaciones en vigor, la mayoría por maltratar a varias exparejas a las que arrastraba por el suelo, y por varios delitos de agresión sexual contra un menor.

Su localización se produjo durante la madrugada del pasado martes, cuando un amplio dispositivo policial dio con su paradero en un barrio de la capital abulense donde permanecía escondido con la ayuda de sus familiares, que le proporcionaban una red de protección para evitar ser detectado por la Policía.

Al fugitivo le constaban una docena de reclamaciones judiciales en vigor por varios delitos de agresión sexual a menor de edad, malos tratos en el ámbito familiar, quebrantamiento de condena, coacciones, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos, han informado este viernes fuentes de la subdelegación del Gobierno.

La investigación comenzó tras tener conocimiento de las reclamaciones en vigor, así como la posibilidad de que pudiera estar escondido en la provincia de Ávila.

Durante el curso de las pesquisas, los investigadores comprobaron que era "muy activo en redes sociales", ya que retransmitía vídeos desde su domicilio, mostrando armas de fuego.

Asimismo, era una persona "violenta y conflictiva", habiendo sido denunciado en numerosas ocasiones por parte de algunas de sus exparejas desde el año 2021.

Según relata la Policía Nacional, en sus relaciones sentimentales creaba un clima de intimidación con amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas desde su propio número, desde los móviles de sus familiares o incluso desde sus perfiles de redes sociales.

Las pesquisas dieron como resultado la localización del supuesto autor de los hechos en un barrio de Ávila, en una de cuyas viviendas permanecía escondido y ayudado por sus familiares, que le proporcionaban "una red de protección para evitar ser detectado por la Policía".

Finalmente, en la madrugada de este martes se estableció un dispositivo con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones -GEO-, UIP, Guías Caninos y medios aéreos de la Policía Nacional, logrando la detención del fugitivo. EFE

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