Espana agencias

Localizan escondido en Ávila a un fugitivo reclamado por maltrato y agresiones sexuales

Guardar

Ávila, 24 abr (EFE).- Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han localizado escondido en Ávila a un fugitivo al que le constan una docena de reclamaciones en vigor, la mayoría por maltratar a varias exparejas a las que arrastraba por el suelo, y por varios delitos de agresión sexual contra un menor.

Su localización se produjo durante la madrugada del pasado martes, cuando un amplio dispositivo policial dio con su paradero en un barrio de la capital abulense donde permanecía escondido con la ayuda de sus familiares, que le proporcionaban una red de protección para evitar ser detectado por la Policía.

Al fugitivo le constaban una docena de reclamaciones judiciales en vigor por varios delitos de agresión sexual a menor de edad, malos tratos en el ámbito familiar, quebrantamiento de condena, coacciones, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos, han informado este viernes fuentes de la subdelegación del Gobierno.

La investigación comenzó tras tener conocimiento de las reclamaciones en vigor, así como la posibilidad de que pudiera estar escondido en la provincia de Ávila.

Durante el curso de las pesquisas, los investigadores comprobaron que era "muy activo en redes sociales", ya que retransmitía vídeos desde su domicilio, mostrando armas de fuego.

Asimismo, era una persona "violenta y conflictiva", habiendo sido denunciado en numerosas ocasiones por parte de algunas de sus exparejas desde el año 2021.

Según relata la Policía Nacional, en sus relaciones sentimentales creaba un clima de intimidación con amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas desde su propio número, desde los móviles de sus familiares o incluso desde sus perfiles de redes sociales.

Las pesquisas dieron como resultado la localización del supuesto autor de los hechos en un barrio de Ávila, en una de cuyas viviendas permanecía escondido y ayudado por sus familiares, que le proporcionaban "una red de protección para evitar ser detectado por la Policía".

Finalmente, en la madrugada de este martes se estableció un dispositivo con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones -GEO-, UIP, Guías Caninos y medios aéreos de la Policía Nacional, logrando la detención del fugitivo. EFE

agg/rjh/bal

(foto) (vídeo)

Últimas Noticias

Podemos pide irse de la OTAN sin esperar a la "enorme humillación" de que echen a España

Infobae

Azcón replica a Sánchez: No puede rechazar la prioridad nacional cuando privilegia a Cataluña con la financiación

Azcón replica a Sánchez: No puede rechazar la prioridad nacional cuando privilegia a Cataluña con la financiación

Italia sueña con Guardiola como seleccionador

Infobae

Alisson se recupera a tiempo para el Mundial

Infobae

Paula Blasi, ciclista española: "Me gusta pensar que esto solo es el principio"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Qué es un español? Vox se lía con la interpretación de la prioridad nacional

¿Qué es un español? Vox se lía con la interpretación de la prioridad nacional

El cazaminas ‘Tambre’ de la Armada encuentra dos torpedos y una mina de la Segunda Guerra Mundial

La Audiencia Provincial de Granada rechaza el recurso de una madre que pidió el retorno de su hijo menor desde Argentina tras la ruptura con su pareja

Pedro Sánchez quita importancia al mensaje del Pentágono sobre la posible expulsión de España de la OTAN: “Trabajamos sobre documentos oficiales”

Guerra política en un municipio de la sierra de Madrid por 5 centímetros de grosor del asfalto de una carretera que es calle y que lleva a un colegio y a un Mercadona

ECONOMÍA

Se vende aldea privada en Asturias: acceso particular al río Navia por menos de 700.000 euros

Se vende aldea privada en Asturias: acceso particular al río Navia por menos de 700.000 euros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

El Gobierno informa por carta a más de 500 empresas que gestionan viviendas que deben aceptar la prórroga del alquiler de dos años

Los fondos europeos impulsan hasta el 14% del crecimiento del PIB español, pero su efecto transformador no cala

El pueblo más barato donde comprar una casa en Sevilla: el metro cuadrado ronda los 493 euros

DEPORTES

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

‘La Revuelta’ acoge “La Petanca del Año”: un torneo que une celebridades, deportistas y humor para dar visibilidad al deporte

Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham, y Florentino como juez de silla: el primer partido de tenis que acoge el Santiago Bernabéu en el marco del Mutua Madrid Open

Más de 120 organizaciones advierten de un posible boicot a Israel en la Copa del Mundo de escalada que se celebrará en Madrid

Las palabras de Lamine Yamal tras confirmarse su lesión: “Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte”