El Espanyol se abona a un 2026 de pesadilla

Barcelona, 24 abr (EFE).- El Espanyol, después de su última derrota contra el Rayo Vallecano (1-0), insiste en firmar un 2026 de auténtica pesadilla para los blanquiazules, después de no haber ganado todavía en este año, y atesorar únicamente cinco puntos desde el mes de enero.

El cuadro catalán se consolida como el peor equipo de 2026 de LaLiga. En una hipotética clasificación de estos cuatro primeros meses del año, los periquitos serían colistas con cinco puntos. Estarían detrás de Alavés (15), Sevilla (14) y Elche (13), todos ellos peleando actualmente por alejarse de la zona de descenso.

El Espanyol es también el conjunto que menos dianas ha marcado en este 2026 (15) y el que más ha encajado (32). El rendimiento en las áreas de los blanquiazules ha dejado mucho que desear. Este año, únicamente ha dejado la portería a cero contra el Betis (0-0) en el estadio de La Cartuja.

Es la peor dinámica de resultados del Espanyol, que acumula 15 jornadas sin ganar, desde hace casi cuatro décadas. Para encontrar una racha más negativa debemos remontarnos a la temporada 1988-89, en la que el equipo, entonces dirigido por el técnico Javier Clemente, estuvo 19 duelos sin vencer.

Clasificaciones hipotéticas de 2026 al margen, la tabla actual de Primera sitúa al Espanyol en el duodécimo puesto. Los pupilos del entrenador Manolo González están a seis puntos de Europa y a cinco del descenso. El partido del lunes 27 contra el Levante, penúltimo, en el RCDE Stadium, adquiere una importancia máxima.

La excelsa primera vuelta del Espanyol, con 34 puntos, ha pasado de ser un argumento sólido para plantear objetivos europeos a convertirse en un colchón que aguanta la caída libre del equipo en resultados. Sobre el papel, con 41, tres más, los blanquiazules ya podrían amarrar virtualmente la permanencia

El vestuario no esconde que vive meses complicados. "Estamos sufriendo en esta segunda vuelta, nos está costando mucho. Es difícil. Necesitamos a todos los pericos. El equipo debe dar la talla, pero el estadio debe estar como en las grandes noches", afirmó el medio Edu Expósito en declaraciones al club. EFE

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