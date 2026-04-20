El brutal enfado de Claudia y la nominación de Gerard: así ha sido la última gala de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’

Claudia en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

La convivencia en Supervivientes entra en una fase cada vez más delicada. Tras semanas de concurso extremo, el desgaste físico y emocional empieza a pasar factura a los protagonistas, que afrontan el hambre, el aislamiento y la presión del concurso con menos margen de resistencia. La última gala de Supervivientes: Conexión Honduras, conducida por Sandra Barneda, dejó una de las escenas más tensas de la edición.

El detonante fue una de las recompensas más deseadas: una abundante barbacoa tras más de 40 días de privaciones. La organización planteó el habitual dilema del programa: no todos podrían disfrutar del premio. Solo unos pocos tendrían acceso a la comida, mientras el resto debería cocinar y servir.

El encargado de tomar esa decisión fue Gerard, vencedor de la prueba de líder conocida como ‘Batalla de titanes’. Su triunfo le otorgó el poder de repartir cinco tenedores entre sus compañeros, símbolo de quiénes podrían sentarse a comer. Antes de revelar su elección, los concursantes, con los ojos vendados, intuían que algo especial estaba a punto de suceder. Al descubrir el festín, las reacciones fueron de incredulidad y emoción. “No me lo puedo creer”, se escuchó entre gritos y risas nerviosas.

Sin embargo, la euforia duró poco. Gerard comenzó a repartir los cubiertos entre Maica, Aratz, Borja, Nagore y Soto, dejando fuera a otros participantes que también arrastraban semanas de carencias. Entre ellos, Claudia Chacón, cuya reacción no tardó en estallar: “Tanto que dices que eres justo, yo esto no te lo haría. Se lo das a una persona que no lleva aquí ni la mitad de tiempo que yo”.

Gerard y Claudia en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Entre lágrimas y gritos, la tensión fue en aumento hasta el punto de que Claudia abandonó el directo, desbordada por la situación: “Te acabas de retratar, tonto. Dándoselo a una persona que no lleva aquí ni quince días. ¡Eres un pelota! Llevamos tres días sin comer. Me quiero cambiar de playa. Él siempre ha defendido que quiere ser justo”. Un enfado que no se limitó a la decisión puntual, sino que reflejaba un malestar acumulado durante semanas, marcado por la sensación de no haber sido elegida en otras ocasiones y de encontrarse en desventaja dentro del grupo.

Desde plató, Sandra Barneda intentó rebajar la intensidad del momento: “Tienes que ser fuerte y coger ese delantal, colocártelo y servir la barbacoa. Puede parecer injusto. Hay muchos concursantes que también están 45 días como tú, que no han comido y están sirviendo la barbacoa. La vida está llena de traiciones, hay que superarlas“. Aun así, la escena ya se había convertido en uno de los momentos más comentados de la noche.

Gerard conoce su nominación

Pero la gala no solo estuvo marcada por este enfrentamiento. La convivencia también se vio alterada por otros roces, como el regreso temporal de Marisa Jara con misiones específicas, que generó nuevas fricciones en el grupo, o la reacción de Gerard al conocer su nominación, una noticia que no esperaba y que interpretó como una traición dentro de su equipo: “Me parece lo más rastrero y ruin que se podía haber hecho”.

Alvar y Gerard en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).