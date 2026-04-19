Últimos testigos en el juicio de Ábalos con el foco en Ferraz y altos cargos del Gobierno

Madrid, 19 abr (EFE).- La tercera semana del juicio contra el exministro Jose Luis Ábalos cierra la prueba testifical con los testimonios, entre otros, de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; el ex jefe de gabinete de Industria, Juan Ignacio Díaz Bidart, y el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, que deberá explicar los reintegros de gastos de Ferraz a Ábalos y su exasesor Koldo García.

Tras una segunda semana que ya sí entró en lo sustancial, que son las presuntas irregularidades y amaños en contratos de mascarillas durante la pandemia a cambio, presuntamente, de mordidas, la vista oral retoma los testimonios para cerrar este capítulo y abordar, además, la cuestión de los pagos del PSOE al exministro y Koldo.

Junto al exministro de Transportes (2018-2021) y ex secretario de Organización del PSOE (2017-2021) y su exasesor, en el banquillo de los acusados se sienta el empresario y comisionista Víctor de Aldama, cuya estrategia de defensa es antagónica a la de los otros dos acusados, puesto que él ha reconocido los hechos.

La jornada del martes 21 tendrá varios platos fuertes, entre otros, Juan Ignacio Díaz Bidart, ex jefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto, para que explique si se produjo una reunión con los empresarios Claudio Rivas (investigado en la Audiencia Nacional en la rama del caso Koldo y en Hidrocarburos) y Carmen Pano, (imputada en esta segunda causa) para la obtención de una licencia de operador de hidrocarburos en favor de la empresa Villafuel.

Su testimonio es clave para las acusaciones que consideran que la compra de la casa de La Alcaidesa (Cádiz), que después fue arrendada a Ábalos, podría ser una prebenda para la obtención de la licencia.

También el martes será el turno del ex secretario de Estado Rafael Pérez, y del expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, citados por la adjudicación de contratos de 3,4 y 1,2 millones de euros a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama vinculada a Aldama.

Ese mismo día también está citada la secretaria de Aldama, el policía Rubén Villalba -investigado en la Audiencia-, y Francisco Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, propietaria de Air Europa.

Este último es crucial habida cuenta de que las empresarias Leonor y Carmen Pano revelaron que Pepe Hidalgo, padre de Francisco Javier, entregó 500.000 euros a Aldama y a Koldo en su casa, según les contó el comisionista.

Ya el miércoles, entran a escena los pagos de Ferraz porque declaran Mariano Moreno, exgerente del PSOE, y la trabajadora Celia Rodríguez, encargada de entregar los sobres con los reintegros de gastos a Ábalos y Koldo, que provocaron asombro en el instructor por las escasas comprobaciones que hasta 2021 se hacían en el PSOE en la liquidación de gastos en efectivo, a tenor de sus testimonios.

Al respecto, la exmujer de Koldo, que en ocasiones recogía los sobres, dijo en el juicio que el PSOE era "muy rígido" con los reembolsos porque exigía una justificación con 'tickets', si bien un informe de la UCO detectó pagos en efectivo por parte del PSOE de los que no constaba "respaldo documental ni información alguna".

Ese mismo día comparecerán también Pedro Saura, ex secretario de Estado de Infraestructuras; Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, a quien interrogarán por los informes sobre las adjudicaciones, y el socio de Aldama, Juan Carlos Cueto.

Considerado el cerebro de la trama, Cueto sería, según los investigadores, la "persona que realmente controla" Soluciones de Gestión, si bien es previsible que rechace declarar al estar investigado en la Audiencia, como han hecho en el juicio los principales socios de Aldama.

Por último el jueves 23, será el día de interrogar a las autoras de la auditoría de Transportes encargada por Oscar Puente, así como a la persona que realizó el informe pericial de la prueba caligráfica a Koldo.

Aquella prueba a la que se sometió el exasesor para comprobar si su letra coincidía con los documentos aportados por Aldama, sobre la preadjudicación de obra pública a cambio de comisiones, concluyó que Koldo fue el autor de aquellas notas. EFE

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