'Cruz torcida', el renacimiento de un "clásico oculto" sobre el origen del nazismo

Magdalena Tsanis

Madrid, 19 abr (EFE).- La autora inglesa Sally Carson tenía 32 años en 1934, cuando publicó 'Cruz torcida', una novela "profética" que narraba en tiempo real cómo se iba inoculando el nazismo en Alemania a través de una familia común; nueve décadas más tarde, se ha convertido en un fenómeno editorial.

Un sello británico independiente la rescató del olvido el año pasado y, gracias al boca a boca y las redes sociales, entró rápidamente en las listas de más vendidos en el Reino Unido. Hace pocas semanas ha llegado, por partida doble, a las librerías españolas, editada tanto por Periférica como por Alianza.

Carson (1902-1941) trabajaba como lectora editorial y profesora de danza, y solía pasar los veranos en Baviera, donde se ambienta la novela. Desde allí, pudo observar los primeros indicios del ascenso del nazismo -la persecución de los judíos, la uniformización ideológica- con una alarma creciente que la empujó a escribir.

"La novela muestra muy bien cómo funcionan los mecanismos de abducción ideológica de las masas", dice a EFE Paca Flores, cofundadora de la editorial Periférica, que destaca sobre todo la "clarividencia" de la autora al captar lo que ocurría "casi en tiempo real", mientras que "para tantos miles de ciudadanos del mundo no fue una evidencia hasta que se descubrieron los campos de concentración".

En Alianza lo consideran un "clásico oculto" y destacan su valor literario pero también histórico y testimonial. "Nos pareció realmente extraordinario que se hubiera escrito sin distancia, sin perspectiva histórica, solo con la urgencia y la incredulidad de quien presiente que algo terrible está por llegar".

'Cruz torcida' narra la historia de amor entre una joven alemana y un médico católico con un apellido judío en un momento en que el clima político y social del país empieza a endurecerse; "un Romeo y Julieta donde las familias enfrentadas son un país entero y una ideología totalitaria", señala Alianza.

La trama abarca apenas seis meses, desde la Nochebuena de 1932 hasta el solsticio de verano de 1933, pero en ese tiempo la vida de la familia Kluger, de sus amigos y de todo el país dará un vuelco y lo que parecía un idílico pueblo alpino se convierte en un escenario trágico y lleno de sombras.

La protagonista, Lexa Kluger, ve cómo poco a poco sus hermanos, desempleados y desmotivados, van cayendo en las redes de un partido nazi que les promete trabajo y estabilidad y cómo la estrategia de persecución y discriminación racial va acorralando a su prometido.

Publicado originalmente en 1934, el libro tuvo una buena recepción y fue adaptado al teatro: se representó en Birmingham un año después y en Londres en 1937. Carson dio continuidad a la historia don dos novelas más, 'The prisoner' (1936) y 'A traveller came by' (1938).

Pero en 1937 una reconocida novelista, Phyllis Bottome, que también había vivido una temporada en Múnich a principios de los años treinta, publicó 'The Mortal Storm', con una trama similar; se convirtió en un éxito en Estados Unidos y en 1940 fue adaptada el cine con James Stewart como protagonista.

Todo ello, sumado a la muerte prematura de Carson por un cáncer de mama en 1941 hicieron que 'La cruz torcida' y sus secuelas cayeran en el olvido. Según señala Laura Freeman en el prólogo de la edición inglesa, que replica la de Periférica, no existían prácticamente ejemplares que pudieran leerse; la copia que Persephone Books utilizó es la única que encontraron fuera de las bibliotecas de depósito legal.

El de 'Cruz torcida' es un caso paradigmático de rescate editorial de un texto olvidado y que, gracias al boca a boca, las redes sociales y la mirada de nuevas generaciones de lectores, renacen con más fuerza, pero no es el único.

'Yo que nunca supe de los hombres' (Alianza) de Jacqueline Harpman, publicada originalmente en Francia en 1995 y prácticamente olvidada desde entonces, fue rescatada el año pasado y vendió decenas de miles de ejemplares en Estados Unidos y Reino Unido, impulsada por las recomendaciones en redes sociales.

Más circunscrito a España fue el caso de 'Tú que no eres como otras madres', de Angelika Schrobsdorff, una novela alemana de la década de los 90 en la que nadie se había fijado hasta que Periférica y Errata Naturae la publicaron en 2016 y que se convirtió en un éxito y libro del año para los libreros. EFE

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