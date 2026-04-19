Humedales y turismo ornitológico, una combinación de desarrollo en el entorno de Doñana

Diego Márquez

Utrera (Sevilla), 19 abr (EFE).- El turismo ornitológico avanza en el entorno de Doñana en el sur de la provincia de Sevilla, donde administraciones y asociaciones se dan la mano para la recuperación de humedales que vuelven a ser punto de parada de aves migratorias.

El aficionado puede observar en los parajes de este entorno especies como la garza imperial, los ánades azulón y rabudo o el pato cuchara. Las marismas del Guadalquivir y el Parque Nacional y Natural de Doñana, que se ubica también en las provincias de Huelva y Cádiz, es reserva de aves de paso entre África y Europa.

El pasado martes, la organización conservacionista WWF presentó con la empresa Ikea, con la que desarrolla el Plan Allen, el humedal Reboso del Sur, con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Junta de Andalucía.

Este espacio ha sido recuperado con la reforestación de 50 hectáreas en los términos de Utrera, Las Cabezas de San Juan y Puebla del Río, en la provincia de Sevilla.

La responsable del Programa de Agua de WWF España, Teresa Gil, ha mantenido en declaraciones a EFE que recuperar humedales como éste "genera unas oportunidades para la economía verde en el entorno local" al ser de "acceso libre" para empresas que trabajan con turismo regional, nacional e internacional.

"Normalmente, si alguien quiere visitar o venir a ver aves al entorno de Doñana, lo normal es que tenga que pedir una visita dentro del Parque", mientras que por ejemplo a Reboso del Sur el visitante puede ir por su cuenta.

En este sentido, ha apuntado Gil, el que haya más puntos de observación de aves "da más riqueza" a las visitas por haber más especies gracias a la presencia de agua donde antes solo había terreno seco.

Además supone una contribución a la economía local basada en la agricultura y una apuesta por la divulgación científica entre el público general y entre el alumnado de centros educativos, que puede "aprender a cielo abierto".

El Plan Allen también restauró 80 hectáreas de marismas en Cerrado Garrido, en el término de Aznalcázar, justo enfrente del observatorio del centro de visitantes José Antonio Valverde, en el borde del Parque Nacional.

"Esto hace que un visitante, que igual podría estar un día o dos pernoctando en los municipios del entorno de Doñana, se quede más días porque tiene más cosas que ver".

De este modo, no solamente salen beneficiados las empresas de turismo de naturaleza y los guías, sino también restaurantes, hoteles u organizadores de actividades socioculturales de estas comarcas, ha añadido Gil.

El presidente de la Asociación por el Medio Ambiente (ANEA), Álvaro Begines, ha explicado a EFE que el turismo de naturaleza y la visibilización de estos humedales van en aumento.

"Cada vez la gente considera más coger un fin de semana e irse a ver pájaros al campo y hacer una ruta y explorar un espacio natural", ha agregado Begines, que ha apuntado en concreto a la presencia de más turistas extranjeros en la zona.

Uno de los reclamos son las aves migratorias que antes no recalaban en su camino a Doñana en este entorno de las marismas del Guadalquivir en el sur de la provincia de Sevilla.

"Un caso muy claro es el del Cerro de las Cigüeñas, que hemos restaurado nosotros, que era un vertedero en los años 80 y que, ahora mismo, es un humedal en el que se ha asentado una especie en peligro crítico de extinción como puede ser la cerceta pardilla".

"Aparecen muchas especies que, evidentemente, cuando era un vertedero no aparecían", mientras que en la actualidad "hay más de 200 especies de aves catalogadas en el humedal", que es "un oasis de naturaleza", ha añadido el presidente de ANEA.

Esta asociación nace de la mano de un grupo de jóvenes de Los Palacios y Villafranca que en 1983 emprendieron la tarea de conservar y restaurar el estuario del Guadalquivir, así como de divulgar su potencial ecológico entre la población de su entorno. EFE

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