Sumar y Junts piden en el Congreso facilitar la jubilación anticipada de funcionarios de prisiones de Cataluña

Sumar y Junts han registrado en el Congreso sendas proposiciones no de ley para instando al Gobierno a facilitar la jubilación anticipada del personal penitenciario de Cataluña por razón de su actividad profesional mediante la aplicación de coeficientes reductores.

La iniciativa de Sumar, para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, insta al Gobierno a "estudiar y valorar" el coeficiente reductor para los profesionales de los cuerpos penitenciarios de Cataluña, "valorando las condiciones especiales de este lugar de trabajo, corrigiendo la desigualdad actual, a través del nuevo mecanismo en fase de tramitación sobre el establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación".

Así, una de las propuestas sería reducir en un período equivalente al que resulte de aplicar el coeficiente reductor del 0,20 a los años completos trabajados como miembros del cuerpo de funcionarios de prisiones, y de computar el período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora para calcular el importe de la pensión de jubilación.

El grupo plurinacional señala que el personal del grupo de servicios penitenciarios que desarrolla servicios en el ámbito de régimen interior de la cárcel es el encargado de garantizar, el buen orden y la convivencia ordenada del centro penitenciario, así como de llevar a cabo las actuaciones necesarias para asegurar que se prestan los servicios penitenciarios precisos para garantizar los derechos de los internos y exigirles sus obligaciones, de acuerdo con la legislación penitenciaria.

El texto, recogido por Europa Press, añade que, además de esas funciones, ese cuerpo también lleva a cabo tareas de control, ejecución y colaboración relacionadas con unidades y servicios de uso común del establecimiento, y recalca que para acceder al grupo de servicios penitenciarios se exige superar pruebas físicas y psicotécnicas motivadas por la especialidad y singularidad de las tareas encomendadas.

También expone que, durante su carrera profesional, sus miembros tienen que mantener unas condiciones idóneas para la prestación del servicio penitenciario mediante procesos de formación, reciclaje y prácticas profesionales.

PERSONAL ENVEJECIDO Y CON MÁS SINIESTRALIDAD LABORAL

Según Sumar, el trabajo continuado en un medio cerrado, en contacto directo con la población reclusa, con un régimen horario que abarca las veinticuatro horas del día en diferentes turnos y el enfrentamiento a situaciones de tensión, conflicto, incertidumbre y riesgo latente permanente "podrían generar una situación de estrés físico y psicológico" en este personal.

Además, recoge que, según datos sindicales, este personal es el colectivo que tiene el índice de incidencia por accidente laboral más alto y que los valores del periodo analizado superan con creces los valores promedio de la economía española y del sector de administración pública y defensa, llegando a doblarlos.

La iniciativa también indica que, en Cataluña, la plantilla de personal de los cuerpos penitenciarios está "muy envejecida" y atribuye esa situación a distintas circunstancias, entre ellas el traspaso de competencias en materia de ejecución penal en 1984, el despliegue del sistema penitenciario catalán y la suspensión de la oferta de empleo público y de nuevos procesos selectivos tras la crisis económica y financiera.

Además, la PNL añade que las agresiones a funcionarios de las prisiones catalanas volvieron a aumentar en 2025, con casi 700 incidentes registrados a lo largo del año.

TURNICIDAD, TRABAJO NOCTURNO Y SITUACIONES DE VIOLENCIA

Por su parte, la proposición no de ley de Junts, también para su debate en esa misma comisión, pide al Congreso que inste al Gobierno a que, en base a la Ley General de la Seguridad Social, inicie el expediente administrativo relativo a la jubilación anticipada de las personas trabajadoras de los servicios penitenciarios de la Generalitat de Cataluña por razón de su actividad profesional mediante la aplicación de coeficientes reductores.

En la exposición de motivos, recogida por Europa Press, subrayan que el personal contratado por la Generalitat pertenece al régimen general de la Seguridad Social y que el único personal de MUFACE existente es el procedente de la Administración central del Estado que eligió permanecer en ese régimen y que actualmente ya está prácticamente extinguido.

La formación independentista sostiene que los índices de bajas y morbilidad están por encima de la media, como demuestra el informe del Grupo de Trabajo para el estudio de la jubilación anticipada de los cuerpos penitenciarios" presentado por la Generalitat al Ministerio de Inclusión en 2023". Y que los trabajadores penitenciario están sujetos a turnicidad, trabajo nocturno, situaciones de violencia física y psicológica y que también forman equipos de intervención con funciones y equipo similar al de unidades policiales.

Al igual que Sumar, exponen que la plantilla penitenciaria catalana está envejecida, ya que más del 50% del personal es mayor de 50 años y, de éste, el 50% tiene más de 55, mientras que las tareas, el peligro y la penosidad siguen siendo las mismas independientemente de la edad. Además, afirma que el índice de agresiones por parte de internos que sufren los trabajadores y trabajadoras penitenciarias catalanes es "muy superior" al del resto de España y al de los trabajadores del sector de administración pública y defensa.