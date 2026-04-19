La Carrera de la Mujer por la Investigación congrega en Logroño a unas 11.500 personas

Logroño, 19 abr (EFE).- La XI Carrera de la Mujer por la Investigación ha batido este domingo "récord absoluto" de participación en Logroño, con unas 11.500 personas, que han invadido el centro de la ciudad en un circuito urbano, convertido en una gran marea de color rosa en apoyo a la lucha contra el cáncer.

Así lo ha explicado en declaraciones a los periodistas la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja, Elena Eguizábal, momentos antes de cortar la cinta inaugural, junto al presidente de la Comunidad, Gonzalo Capellán, entre otras autoridades y representantes de entidades patrocinadoras y colaboradoras.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP y diputada por La Rioja, Cuca Gamarra, también ha participado en esta Carrera, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja, que se ha desarrollado en un ambiente festivo gracias también al buen tiempo.

"Gracias a Logroño, a La Rioja, a las corredoras, a los patrocinadores y colaboradores", entre otras personas, que, con su apoyo a estos eventos deportivos, permiten que se puedan desarrollar diferentes iniciativas de investigación en la lucha contra el cáncer en esta comunidad, ha precisado Eguizábal, visiblemente emocionada.

Los 12 de euros de cada corredora en esta carrera "van íntegros a la investigación contra el cáncer", ha explicado Eguizábal, al tiempo que ha trasladado el agradecimiento de esta asociación al trabajo de todos los que hacen posible que haya investigación contra el cáncer en esta comunidad.

Según los datos facilitados por la Asociación, en 2025, en La Rioja se han desarrollado proyectos en los que esta entidad ha destinado más de 930.000 euros.

Actualmente, La Rioja tiene activos 8 proyectos de investigación de manera simultánea y otras ocho ayudas en este campo. EFE