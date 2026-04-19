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Más Madrid espera que avance la investigación contra el alcalde de Móstoles para que haya Justicia

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La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha celebrado la admisión de la querella de la exedil del PP contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y espera que avance la investigación para que haya Justicia.

Así lo ha señalado durante un manifestación por la educación celebrada esta mañana donde ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por "abandonar" a la exconcejala, quien acudió en amparo al Partido Popular de Madrid por el presunto caso de acoso sexual y laboral que habría sufrido a manos del regidor.

"Por fin avanza la justicia para defender a una mujer que ha denunciado acoso laboral y sexual y que es una concejala del Partido Popular, la cual antes de acudir a la justicia acudió a Isabel Díaz Ayuso, a su compañera de partido, Isabel Díaz Ayuso, la abandonó, la dejó tirada, le mandó a un matón, Alfonso Serrano, le mandó a Ana Millán para decirle que calladita, estaba más guapa y se han puesto del lado de Manuel Bautista", ha denunciado.

Tras ello, ha asegurado que este alcalde "forma parte de ese búnker de Isabel Díaz Ayuso, porque tanto Ayuso como el Partido Popular siguen demostrando con este caso que se van a poner siempre del lado del que agrede y no de las víctimas".

"Espero que avance esa investigación para que haya justicia y sobre todo protección. En primer lugar para esa mujer que denuncia, pero sobre todo para garantizar que no se está mandando un mensaje a todas las mujeres en Madrid y en España de que están desprotegidas cuando sufren este tipo de violencias", ha afirmado.

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