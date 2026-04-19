Espana agencias

Sánchez anuncia que el Gobierno propondrá este martes a la UE romper el Acuerdo de Asociación con Israel

Guardar
Imagen P4QHZYIHJNDBBHCRVCITOA7PQQ

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes el Ejecutivo propondrá a la Unión Europea romper el Acuerdo de Asociación con Israel porque "aquel gobierno que viola el derecho internacional no puede ser socio de Europa".

"Este martes el Gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su Acuerdo de Asociación con Israel. Y lo vamos a hacer, no porque tengamos nada, al contrario, somos un pueblo amigo del pueblo de Israel. Pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su Gobierno. Aquel que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea, no puede ser socio de la UE", ha asegurado Sánchez este domingo en un acto en Gibraleón (Huelva) junto con la vicesecretaria general del PSOE, secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

Sánchez pedirá el apoyo del resto de países y considera que es una medida que "no es de izquierdas o de derechas". En su intervención, el presidente del Gobierno ha pedido parar los pies a Netanyahu y poner fin a los conflictos en Oriente Medio.

"Esta guerra, que es un inmenso error, no solamente está costando miles de vidas humanas, también está costando millones de desplazados en toda la región de Oriente Medio y billones de euros de pérdidas económicas y de afectación al bolsillo de la gente, a la gente más corriente de nuestro país. Por eso, pido a los que iniciaron esta guerra que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu", ha aseverado.

El pasado martes, 14 de abril, una Iniciativa Ciudadana Europea alcanzó un millón de firmas de ciudadanos procedentes de al menos siete Estados miembros pidiendo que la UE suspendiera totalmente su Acuerdo de Asociación con Israel.

Ahora la Comisión deberá verificar las firmas y, si se confirma que se alcanzan los umbrales establecidos, el Ejecutivo comunitario tendrá que responder en un plazo de seis meses indicando las medidas que adoptará, en su caso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Muere un joven de 27 años al caer por un barranco en un quad en Campillo de Arenas (Jaén)

Infobae

Tom Pidcock y Egan Bernal, duelo por todo lo alto en el Tour de los Alpes

Infobae

López pide dimisión del alcalde de Móstoles:"Las madrileñas no merecen esta miseria moral"

Infobae

Inglaterra, la única selección con pleno de victorias en el camino al Mundial 2027

Infobae

Socios del PSOE piden en el Congreso extender el veto a Israel al material policial que pueda emplear en Palestina

Socios del PSOE piden en el Congreso extender el veto a Israel al material policial que pueda emplear en Palestina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez pedirá este martes a la UE que rompa relaciones con Israel: “No estamos de acuerdo con las acciones de su Gobierno”

Pedro Sánchez pedirá este martes a la UE que rompa relaciones con Israel: “No estamos de acuerdo con las acciones de su Gobierno”

Condenan a 15 años de prisión a un hombre por violar a su hija adoptiva menor de edad entre 2017 y 2022: el relato de la víctima fue “sincero, creíble y consistente”

La Comunidad de Madrid seguirá permitiendo bodas y conciertos en un monasterio protegido del siglo XII: “Todo esto es un negocio y no se protege el patrimonio”

María Jesús Montero no esconde siglas ni pasado en una campaña de alto riesgo para el PSOE en el momento de mayor proyección de Sánchez

Pedro Sánchez afirma en el foro progresista de Barcelona que el tiempo de la derecha se acaba: “No lideran, languidecen”

ECONOMÍA

68.000 euros al año y casa gratis por cuidar a un perro: esta es la letra pequeña de la oferta de empleo

68.000 euros al año y casa gratis por cuidar a un perro: esta es la letra pequeña de la oferta de empleo

Producir sin miedo volvió al mapa: el abastecimiento de alimentos ya no es solo una cuestión agrícola

El espejismo de la seguridad laboral: los accidentes caen por el fin de la temporalidad, no porque las empresas mejoren en prevención

Cuerpo anuncia la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común con sede en España que busca redefinir la gobernanza económica

Junts confirma que no apoyará el decreto de la prórroga de alquiler de Sumar: “No van a tener nuestro voto”

DEPORTES

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad