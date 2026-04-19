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Rajoy, Bárcenas y su esposa, platos fuertes de la tercera semana en el juicio de 'Kitchen' junto a Cospedal

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El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' afronta las testificales más esperadas del proceso en su tercera semana, entre las que destacan las declaraciones de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

Está previsto que la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) acoja el lunes las declaraciones de Bárcenas y Rosalía Iglesias, que ejercen de acusación en el juicio sobre el presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy para robar información sensible al extesorero, además de la de Manuel Morocho, inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

El jueves, por su parte, están citados como testigos el expresidente Rajoy y Cospedal, así como Juan Ignacio Zoido, el sucesor de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior.

Al iniciarse el juicio, la acusación popular del PSOE solicitó la suspensión del juicio oral para que se investigara a Cospedal y a su exmarido, ambos declarados imputados en un primer momento pero para quienes posteriormente se archivó la causa.

El miércoles, en sesión de tarde en la sede de la madrileña calle de Génova, será el turno del empresario Ignacio López del Hierro, exmarido de Cospedal, además de Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid), y el abogado Javier Iglesias, mientras que el martes, también en Génova, se espera la presencia de una decena de agentes policiales.

"EL ASTURIANO"

El juicio, que arrancó a principios de abril, puso en sus últimas sesiones a Rajoy en el candelero, ya que el responsable de la investigación policial ratificó ante el tribunal de la AN que la presunta trama se refería a él como "El Asturiano" o "El Barbas".

Villarejo se jactaba de los "mecanismos de presión" que podía ejercer sobre el expresidente, y amenazó con llevárselo "por delante" y buscarle "una avería", asegurando en una conversación que "dispondría de información comprometedora" sobre él, según detalló el inspector.

El policía reveló, asimismo, la intención de Bárcenas de borrar unos archivos con supuestas conversaciones entre él y el expresidente Rajoy a través de un encargo a un compañero de prisión, que finalmente no se llevó a cabo.

"Hay que destruir todos los audios de M.R cuando yo te dé la orden", habría escrito el extesorero en una nota intervenida al preso que también ha salido a la palestra en la vista oral.

LOS ACUSADOS

En el juicio están acusados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino o el comisario Andrés Gómez Gordo, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel.

Además, también está imputado el comisario jubilado José Manuel Villarejo, para quien el Ministerio Fiscal pide 19 años de prisión, y Sergio Ríos, que fue chófer de Bárcenas y para el que reclama una pena de 12 años y cinco meses.

Está previsto que el juicio, por el que desfilarán cerca de 150 testigos, se extienda hasta el próximo 30 de junio y que los acusados declaren en último lugar.

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